Metaverzum ve fázi budování a dveře, které Facebooku otevřel Musk

Metaverzum se nachází tak maximálně ve fázi budování, vedle softwarového příběhu je to ale i příběh hardwaru. Pro CNBC to uvedl Casey Newton z Platformeru, podle kterého letos rostly ceny headsetů pro metaverzum a příští rok ukáže, kam se bude vývoj v této oblasti ubírat dál.



Newton se domnívá, že pro rozvoj metaverzu musí dojít k technologickému pokroku právě na straně hardwaru. Mimo jiné se to týká například kapacity a hmotnosti baterií v headsetech či toho, aby se nepřehřívaly. V neposlední řadě „,musí zlevnit, aby se dostaly do rukou spotřebitele.“ Během deseti let by podle experta mohl nastat znatelný technologický posun v této oblasti.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Na CNBC se následně diskutovalo o tom, které společnosti by z případného rozmachu metaverzu mohly těžit. Vedle samotné společnosti Meta by to podle některých názorů mohly být například NVIDIA či společnosti zaměřující se na cloudové služby. Newton k tomu dodal, že se můžeme ptát i na to, co by dělala Meta, kdyby se nevěnovala rozvoji metaverzu. „Snažila by se dohnat TikTok,“ míní expert, podle kterého se firma také „zoufale snaží vymanit z platformy Applu“.

Namísto využívání platforem jiných firem chce mít Meta „svůj vlastní hardwarový ekosystém“. V něm „by si hrála podle vlastních pravidel“. Expert má za to, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je si takový systém postavit. Jinak řečeno, Meta „musí takové investice podnikat, aby získala budoucnost, po které touží.“



Ranjan Roy, který působí jako editor v Margins, na CNBC řekl, že podle něj meta nepřijde s žádným velkým obratem, co se týče výdajů na metaverzum. I přesto však bude příští rok velkou změnou, protože firma tvrdí, že sem bude investovat asi 20 % svých volných zdrojů. O velkou změnu jde podle experta proto, že doposud nikdy se o podobném stropu nehovořilo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Roy míní, že obrat probíhá i v jádrovém podnikání . Podle něj se totiž po převzetí Twitteru Elonem Muskem ukazuje, že problémy s obsahem sociálních sítí mohou být mnohem horší, než tomu bylo u . Ten tak už nyní není považován za toho nejhoršího. Tuto pozici převzal Twitter a vedení chce „vejít do dveří, které otevřel Musk.“ Pokud by skutečně chtěl tuto příležitost využít, „investoři by se k němu hrnuli zpátky.“



Zdroj: CNBC