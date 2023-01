Jak probíhá export americké monetární politiky a co s sebou nese

Jak americká monetární politika ovlivňuje zbytek světa? Natixis míní, že k jejímu „exportu“ může docházet dvěma základními způsoby. Oba přitom Spojeným státům nějakým způsobem pomáhají.



Pokud americká centrální banka přejde do režimu restriktivní monetární politiky a zvedá sazby, mohou zahraniční centrální banky držet svou politiku nezměněnou, nebo mohou na kroky Fedu reagovat stejně. Tudíž také zvedáním sazeb.

V prvním případě vede růst amerických sazeb k posilování dolaru, protože se zvyšuje úrokový diferenciál mezi Spojenými státy a zbytkem světa. Ve druhém případě reagují zahraniční centrální banky na vyšší sazby v USA zvednutím sazeb domácích. V takovém případě je omezen tlak na oslabování domácí měny vůči dolaru, ale zároveň je tlumen domácí růst.

Oba mechanismy samozřejmě fungují obráceně v případě uvolnění americké monetární politiky. Pokud na něj zahraniční centrální banky nereagují, dochází k oslabování dolaru a posilování jejich domácích měn. Jestliže reagují snížením sazeb, podporují svůj domácí růst.



Jak mohou tyto vztahy pomáhat americké ekonomice? Když Fed zvedá sazby a zahraniční centrální banky ne, dochází k popsanému posilování dolaru a to snižuje inflační tlaky v americké ekonomice přes nižší ceny dovozů. Právě snížení inflace přitom bývá cílem Fedu v době, kdy sazby zvedá. Pokud zahraniční centrální banky začnou sazby zvyšovat také, tlaky na posílení dolaru jsou menší, ale zase klesá zahraniční ekonomický růst. To pomáhá snížit inflační tlaky v USA kvůli jejich slabším exportům.



Natixis dodává, že v posledním roce na monetární utahování v USA nijak silně nereagovala řada centrálních bank, včetně ECB či Bank of England a Bank of Japan. Jejich měny tak vůči dolaru znatelně oslabovaly. Naopak k výraznému zvýšení sazeb došlo v zemích jako Brazílie, Thajsko, Chile či Mexiko. Tyto země se tak vyhnuly prudšímu oslabení měnového kurzu. U nich se dostavilo znatelné ochlazení ekonomického růstu. Jak posilování dolaru, tak toto oslabení ekonomického růstu pak podle Natixisu pomohlo snížit tlak na ještě razantnější monetární utahování v USA.



Zdroj: Natixis