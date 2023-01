Ztráty britské ekonomiky po brexitu

Britská ekonomika si od roku 2016 prošla výraznou ztrátou na potenciálu. Podle hlavního ekonoma Natixisu Patricka Artuse tvoří ztráta na potenciálním růstu téměř 1 procentní bod ročně a kumulativně tak v současnosti dosahuje přibližně 5 procentních bodů. Co je její hlavní příčinou?



Ekonom tvrdí, že zmíněná ztráta nepřišla kvůli tomu, že by brexitem trpěly exporty či investice do realit. Příčiny jsou dvě a první z nich tkví ve vývoji celkové pracovní síly. Ta totiž po brexitu ztratila na síle růstu a podle Artuse je to dáno omezením imigrace ze zemí Evropské unie. Následující graf ukazuje konkrétní vývoj počtu občanů EU ve Velké Británii:





Druhou příčinou je podle Artuse vývoj celkových korporátních investic. Ekonom se domnívá, že Velká Británie odchodem z EU ztratila na investiční atraktivitě a to se projevilo vývojem, který popisuje následující graf:





Po roce 2016 začaly klesat investice v podílu k celkovému produktu, nyní dosahují podobné úrovně jako v letech 2012/2013. Ochlazoval i jejich meziroční růst a Artus odhaduje, že celková kapitálová zásoba od roku 2016 klesala ročně v průměru o 1,2 %. Kombinace tohoto efektu a vývoje pracovní síly pak podle výpočtů ekonoma znamená roční pokles potenciálního růstu o 0,9 procentního bodu. Celkově tak britská ekonomika kvůli brexitu podle této úvahy ztratila od roku 2016 asi 5 % produktu.



Podle dat Yardeni Reserach se nyní britské akcie v indexu MSCI obchodují s PE 10,2. Valuace tak klesly na úrovně z roku 2012 a i zde se dá hovořit o trendovém obratu po roce 2016. Tehdy dosahovalo PE hodnot kolem 16.



Zdroj: Natixis, Yardeni Research