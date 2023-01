Finále prezidentské volby 2023 online na Patria.cz

Finále volby prezidenta 2023 sledujeme online na Patria.cz. Česko v pátek a v sobotu čeká závěrečný souboj o obsazení funkce prezidenta republiky. Stane se jím buď Petr Pavel nebo Andrej Babiš. I když Pavel vyhrál první kolo prezidentských voleb jen s těsným náskokem, průzkumy, sázkové kurzy i vyznění předvolebních debat ho staví do role favorita. Duelu, který je popisovaný jako souboj dvou politických kultur, předcházela vyhrocená kampaň, v níž se stupňovalo šíření polopravd, lží a výhrůžek. O výsledku volebního finále bude moci rozhodnout osm a čtvrt milionu voličů, z nichž k prvnímu kolu před dvěma týdny přišlo 68 procent. Úvodní souboj sice vyhrál Pavel, jemuž daly hlas zhruba dva miliony voličů, Babiše však předstihl jen o přibližně 23.000 hlasů (35,4 % ku 34,99 %). Volební místnosti jsou otevřeny v pátek 27. ledna od 14:00 do 22:00 a v sobotu 28. ledna od 8:00 do 14:00.