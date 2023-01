Pozitivní signály v čínské ekonomice i na americké inflaci

Otočili jsme list za „annus horribilis“, kterým byl rok 2022 a začátek roku 2023 byl skvělý. Akcie a dluhopisy v prvních lednových dvou týdnech celosvětově rostly, říká vedoucí stratéžka pro globální trhy u Invesco Kristina Hooper. Čínské akcie si v prvních dvou týdnech roku připsaly dvouciferné výnosy. Ekonomická nálada se ale zlepšuje také v Evropě, a dokonce i v USA...

V Číně se objevují pozitivní ekonomické signály



Nejvíce vyčnívají čínské akcie, které v prvních dvou lednových týdnech zaznamenaly dvouciferné výnosy. Je zřejmé, že investoři jsou z opětovného otevření Číny a zrušení omezení souvisejících s covidem nadšeni. Od podzimu, kdy čínské akcie začaly růst, si všichni kladou otázku: Kdy se konečně dočkáme silného hospodářského růstu, na který všichni tak netrpělivě čekáme? Už se to možná blíží. Očekávání ohledně hrubého domácího produktu (HDP) byla nízká. V roce 2022 byla mnohem nižší než růst v roce 2021, ale celý rok skončil nad očekáváním a dosáhl 3 %. Prosincová aktivita byla ve skutečnosti povzbudivá, což naznačuje, že znovuotevření, které začalo počátkem prosince, bylo pro ekonomiku pozitivnější, než mnozí očekávali.



To vzbuzuje naděje ohledně prvního čtvrtletí. Oslavy nového lunárního roku, který začal 22. ledna a jehož oslavy trvají 15 dní, bude pravděpodobně dvousečnou zbraní. Pozitivní je, že by se měla zvýšit spotřeba, protože lidé na tento mimořádně důležitý svátek cestují domů za rodinou. Na druhou stranu je pravděpodobné, že prudký nárůst cestování podpoří šíření covidu a mohlo by to vést k rozsáhlé vlně infekcí. To by zase mohlo omezit spotřebu a způsobit narušení dodavatelského řetězce. Vzhledem k prosincové ekonomické aktivitě by však nový rok mohl být pro čínskou ekonomiku spíše pozitivní než negativní.



Nejhorším scénářem pro ekonomiku by mohlo být to, že aktivita v prvním čtvrtletí bude utlumená. Během druhého čtvrtletí roku 2023 začneme pozorovat silný růst, který bude tažen většími výdaji domácností. Celkově očekáváme, že růst HDP v Číně za celý rok stoupne o více než 5 %.



Zlepšující se nálada v Evropě a USA



Nejde však jen o Čínu. Ekonomická nálada se zlepšuje také v Evropě. Například index ekonomického sentimentu ZEW pro Německo ukázal dramatické zlepšení ekonomického výhledu, k čemuž přispěly nižší ceny energií a nadšení z opětovného otevření Číny.



Dokonce se prý zlepšuje i nálada ohledně výhledu americké ekonomiky, což naznačuje, že by se mohla vyhnout recesi. Prezident filadelfské federální banky Patrick Harker shrnuje to, co je stále častějším názorem: „Růst HDP bude mírný, ale nepředpovídám recesi…Povzbudivé je, že i když zvyšujeme sazby a vidíme určité známky ochlazování inflace, národní ekonomika zůstává celkově relativně zdravá.“



Inflace v USA se vyvíjí dobře



Inflace „spolupracuje“ i v novém roce. Prosincový index spotřebitelských cen v USA byl v souladu s očekáváním, což znamená, že inflace vykazuje pokračující zmírňování. Prosinec byl šestým měsícem v řadě, který vykázal zpomalení meziročního růstu inflace, přičemž meziměsíční pokles o 0,1 % byl prvním poklesem od května 2020.



Inflačnímu cíli Federálního rezervního systému se však ani zdaleka neblížíme a nejspíše se k němu letos ani nedostaneme. Není překvapením, že za zmírněním jádrové inflace stojí zboží, protože služby a bydlení jsou problematičtější, přičemž zejména služby pravděpodobně zůstanou na vyšších úrovních po delší dobu. Klíčovým poznatkem však je, že inflace se vyvíjí správným směrem a zdá se, že bude pokračovat.

Otázka zní: jak moc je mírná inflace dostatečná k tomu, aby Federální rezervní systém (Fed) stiskl při zvyšování sazeb tlačítko "pauza"? A tato otázka je pravděpodobně tou nejdůležitější, na kterou je třeba v kratším období odpovědět. Fed pravděpodobně bude spokojen, pokud bude pokračovat dosavadní trend. To naznačuje, že Fed může stisknout tlačítko pauzy v příštích zhruba třech měsících.

Snížení dluhového stropu USA



Americká ministryně financí Janet Yellenová varovala, že USA by mohly do 19. ledna překročit svůj zákonný dluhový limit, což se také opravdu stalo. To neznamená, že americká vláda nebude schopna zaplatit své účty nebo obsluhovat svůj dluh –? znamená to, že vláda bude muset začít používat mimořádná opatření v oblasti řízení hotovosti, aby udržela chod státu. Yellenová vyzvala zákonodárce, aby urychleně zvýšili dluhový strop dříve, než federální vláda vyčerpá mimořádná opatření, která pravděpodobně dojdou na začátku června.

Dluhový strop je sice v hledáčku investorů jako riziko pro rok 2023 již delší dobu, ale od zvolení předsedy Sněmovny reprezentantů nabyl na významu. Patnáct kol hlasování o volbě předsedy Sněmovny reprezentantů naznačuje, že pro Kongres by zvýšení dluhového stropu mohlo být obtížnější než obvykle.



Co by to mohlo znamenat pro trhy? Stejný scénář nastal v létě 2011 a akcie se velmi výrazně prodávaly, zatímco americké státní dluhopisy vzrostly, protože investoři hledali "bezpečný přístav" v této třídě aktiv (přestože právě tento bezpečný přístav byl ohrožen neschopností obsluhovat úrokové platby). V rámci akcií se lépe dařilo akciím s nízkou volatilitou. Zlato také rostlo, zatímco dluhopisy s vysokým výnosem klesaly. Je možné, že se tento scénář bude opakovat i letos v létě, pokud nedojde k dohodě o zvýšení stropu.



Reálným rizikem je, že se nemusí jednat o krátkodobou krizi, která bude rychle vyřešena. Čím déle bude tento problém trvat, tím hlubší bude výprodej akcií, a tím silnější rally na trhu s dluhopisy. To samozřejmě také zvyšuje pravděpodobnost, že se USA dostanou do recese. Je těžké předvídat, jak to dopadne, protože mnoho hráčů je už jiných než ti, kteří se účastnili jednání o dluhovém stropu v roce 2011.



Bank of Japan a výsledková sezóna



BOJ byla v uplynulém roce jednou z mála bašt akomodace měnové politiky ve světě agresivního zpřísňování, ale existují obavy, že se sama pustí do zpřísňování. S tím nesouhlasíme. Od 20. prosince, kdy BOJ rozšířila obchodní pásmo pro desetileté dluhopisy z ±0,25 % na ±0,50 %, se prudce zvýšil prodejní tlak na japonské státní dluhopisy. Ve skutečnosti výnos desetiletých dluhopisů 13. ledna mírně překročil vnější hranici pásma 0,50 %. Od prosincové změny obchodního pásma musela BOJ opakovaně provádět operace, aby omezila tlaky na růst výnosové křivky. To se zdá být neudržitelné.



V hledáčku je také začátek výsledkové sezóny. Ta je důležitá nejen abychom věděli, jak se konkrétní společnosti dařilo, ale obvykle nám také poskytne určité vodítko ohledně očekávání pro nejbližší období. Kromě toho můžeme z toho, o čem se hovoří při komentářích výsledků, získat širší ekonomické poznatky.



Autor: Kristina Hooper s přispěním Davida Chao, Toma Kinoshita a Briana Levitta, ze společnosti Invesco.