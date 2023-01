Oppenheimer: Recese se nekoná, ale silný růst zatím také ne. Riziková aktiva to s jeho očekáváním trochu uspěchala

Globální ekonomika je v relativně dobrém stavu. Na Bloombergu to uvedl Peter Oppenheimer, který působí jako hlavní akciový stratég v . Americká ekonomika podle něj míří k hladkému přistání a evropská k „relativně hladkému přistání“.

Evropě podle experta pomáhají i ceny plynu a oživení Číny. „Absence recese ale neznamená silné oživení,“ dodal Oppenheimer. Na to si podle něj ještě počkáme a ceny rizikových aktiv to ve své rally z poslední doby s tímto očekáváním trochu uspěchaly. přitom preferuje evropské trhy, kde by návratnost měla být „mírně pozitivní“.

Většina „akce“ by podle experta neměla probíhat na úrovni celého akciového trhu, ale pod ní. Bloomberg v této souvislosti připomněl, že správně predikoval rally na evropském bankovním sektoru, a to už v době, kdy se zde kladl důraz zejména na zvedání sazeb ze strany ECB a následný útlum ekonomické aktivity.

Oppenheimer k evropským bankám dodal, že dosavadní rally je do značné míry dána tím, že zatímco investoři očekávali ne právě mírnou recesi, ta se nedostavila a evropská ekonomika namísto toho roste. Nejde o růst silný, ale také ne o pokles, což akciím evropských bank hodně pomohlo. A pak je tu přímý efekt vyšších sazeb.

Stratég připomněl, že ještě relativně nedávno se velký objem evropských vládních dluhopisů obchodoval s negativními či velmi nízkými pozitivními výnosy. Tato situace se v závislosti na zvedání sazeb ze strany ECB změnila a nyní se výnosy nachází znatelně výš. To má přímý dopad na hospodaření evropských bank a na jejich čisté úrokové marže.

Vyšší sazby tedy nepřinesly pád do recese, ale naopak zvýšily marže bank. K tomu stratég uvedl, že rozvahy evropského firemního sektoru jsou poměrně zdravé a vyšší sazby by tak neměly zvedat počet defaultů a negativně ovlivnit hospodaření bank přes tento efekt. Následující graf porovnává vývoj indexu ekonomických překvapení v USA a eurozóně:

Zdroj: Twitter

Podle grafu míří index ekonomických překvapení v USA již několik týdnů směrem dolů, naopak evropský index pokračuje v růstu.

Zdroj: Bloomberg