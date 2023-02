Disneyland pro investory skončil. Teď to nějakou dobu nebude hezké, varuje Taleb

Nassim Nicholas Taleb, autor konceptu „černé labutě“, vzkazuje investorům, aby se připravili na bolestivý návrat do reality. „Disneyland skončil, děti se vracejí do školy,“ řekl. "Nepůjde to tak hladce jako posledních 15 let."



Generace téměř nulových úrokových sazeb spustila monumentální sérii bublin na aktivech a napumpovala nerovnost, uvedl Taleb. Investoři většinou nejsou připraveni na svět s vysokými úroky, přestože Federální rezervní systém zvyšuje sazby na úrovně, které jsou s historií více kompatibilní, dodal. Taleb tím popsal generaci investorů, která za posledních 15 let zapomněla na důležitost cash flow, když finanční krize rozpoutala vlnu snadných peněz. Doplnil, že o naivitě na trzích po letech nízkých sazeb svědčí i kryptoměny.



"Celé ty roky se aktiva nafukovala jako blázen," řekl Taleb. "Je to jako nádor, myslím, že to je to nejlepší vysvětlení." Taleb za „nádory“ označil vše od bitcoinu až po ceny nemovitostí, které se v režimu nízkého úroku vyšplhaly nahoru. Toto „iluzorní bohatství“ odhaduje na více než půl bilionu dolarů a předpovídá, že Fed bude sazby nadále zvyšovat.



Za příklad společností, které pálí hotovost a které budou mít v novém měnovém režimu problém, uvedl Twitter. I když Elona Muska nejmenoval přímo, uvedl, že nabyvatel Twitteru a „geniální finanční myslitel“ rovněž dostal tvrdou lekci v cash flow. "Už neprší peníze," dodal Taleb.



Jeho komentáře zazněly ve stejný týden, kdy jeho dlouholetý kolega a investiční ředitel společnosti Universa Mark Spitznagel varoval investory, že trh je „časovanou bombou“, která by mohla vzhledem k rozmachu dluhů konkurovat velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století.



Taleb je podobně pesimistický. "Nějakou chvíli to nebude hezké," řekl. "Máme nejpodivnější valuace v historii."

Zdroj: Bloomberg