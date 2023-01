Posouváme se do méně vlídného investičního prostředí. Konec inflační psychologie vyžaduje pozitivní reálné sazby, říká Marks

Podle Yahoo Finance má Howard Marks z Oaktree Capital Management už padesát let zkušeností s investováním a finančními trhy. A nyní hovoří o tom, že se mění prostředí na trzích, protože nastává posun od nízkých výnosů k výnosům „plným“. Pro investory by to mělo znamenat příležitosti, které Marks v rozhovoru pro Yahoo rozvedl.



Investor připomněl, že po finanční krizi americká centrální banka podnikla „extrémní“ kroky, které zahrnovaly velmi nízké sazby a zvýšenou nabídku likvidity. Tyto nástroje měly podpořit ekonomickou aktivitu a podle Markse fungovaly. Nastalo nejdelší ekonomické oživení v historii, náklad kapitálu se držel nízko a pro investory šlo o velmi vlídné prostředí. I proto, že byl dobrý přístup ke kapitálu a míra bankrotů se držela nízko.



„Všechno bylo v té době jednoduché, minulý rok se ale s rostoucími sazbami vše ztížilo,“ řekl Marks. Důležité přitom podle něj je to, že popsané předchozí období „nebylo normálem“, šlo o jedny z nejlepších časů v historii. Posun, ke kterému došlo v minulém roce, je spíše návratem ke standardu. Během posledních čtrnácti let bylo podle Markse například jednoduché fungovat i pro firmy, které mají špatné podnikatelské modely. Ale „tak by tomu být nemělo“.







Marks nehovoří o posunu k nějakému extrému, ale o návratu k vyšším sazbám a nákladu kapitálu. Vyšší bude i míra bankrotů a to vše ve srovnání s obdobím po finanční krizi bude pociťováno jako „mnohem méně akomodační“. Fed se přitom přiklonil k „aktivismu“ už v době, kdy jej vedl Alan Greenspan. Marks se domnívá, že zasáhl v řadě případů, kdy trhům hrozil větší propad. Po dobu zhruba 25 let tak ale nefungoval skutečný trh a tržní přístup k penězům.



Nulové sazby se podle investora ukázaly jako nevhodné pro dlouhodobou stimulaci ekonomiky. Fungovat by měly jako záchranný mechanismus v době největšího tlaku. Na ukončení „inflační psychologie“ je pak nutné mít pozitivní reálné sazby. Jinak řečeno, klíčové sazby Fedu se podle Markse musí dostat nad míru inflace, tudíž „před sebou máme ještě dlouhou cestu“.



Poslední desetiletí nepřinesla mnoho zkušeností, které by byly porovnatelné se současnými vysokými inflačními tlaky. Podle investora nejsou dobrým přirovnáním ani sedmdesátá léta, protože tehdy byly inflační tlaky jiného druhu. Domnívá se také, že současná inflace nedosáhne rozměrů té ze sedmdesátých let.



Nyní za inflací stojí to, že „příliš mnoho peněz se honilo za příliš malým množstvím zboží a služeb“. K tomu na jedné straně přispěla stimulace, na straně druhé problémy na nabídkové straně ekonomiky. Popsaná situace je ale přechodná: „Přebytečné peníze se utratí, nabídka se zvedne a inflační tlaky klesnou,“ domnívá se Marks.



