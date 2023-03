Rosenberg předpovídá brzký příchod recese

David Rosenberg, který nyní provozuje vlastní firmu Rosenberg Research, je na trhu znám jako dlouhodobý medvěd a v rozhovoru na CNBC se držel této linky. Poukázal na vedoucí indikátory typu inverze výnosové křivky či tempo růstu peněžní zásoby. Ty podle něj ukazují, že ekonomika není silná a bude slábnout.



Trhy se podle ekonoma domnívají, že případná recese by přišla až za nějaký čas. On sám ale na základě vedoucích indikátorů odhaduje její začátek na druhé čtvrtletí letošního roku, maximálně na počátek čtvrtletí třetího. Trhy ale budou čekat, až bude naprosto zřejmé, že ekonomika ochlazuje. Takovým bodem bude podle experta pokles zaměstnanosti a v tu chvíli se „pod skutečný tlak dostanou rizikové sázky“.



Za tři nebo čtyři měsíce tak podle Rosenberga uvidíme rozdílný ekonomický obrázek a trhy na něj budou odpovídajícím způsobem reagovat. Ohledně akcií ekonom poukázal na historicky silnou vazbu mezi reálnými sazbami na straně jedné a valuačními násobky akcií na straně druhé. Jejich vývoj ukazuje následující graf:





Zdroj: Twitter



Rosenberg poukázal na mezeru, která se v poslední době mezi reálnými sazbami a valuacemi vytvořila. Podle něj by tedy poměr cen a zisků obchodovaných firem měl být znatelně pod hodnotou 18, u které se pohybuje nyní. K poklesu valuací podle ekonoma skutečně dojde a připomněl v této souvislosti i rok 2007, kdy podle něj akciový trh nevnímal příchod recese i přesto, že její známky byly hojné.



PE podle Rosenberga klesne na hodnoty 15 – 16 a akciím se nedostane podpory ani ze strany dalšího vývoje zisků. „Investoři nekupují HDP, kupují si zisky,“ dodal ekonom, podle kterého se dostaví i zisková recese.





Zdroj: CNBC