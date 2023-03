Komisařka: EU by se měla zcela zbavit ruského LNG, navrhne další úspory plynu

Evropská unie by se měla zcela zbavit závislosti na zkapalněném zemním plynu (LNG) z Ruska, jehož spotřeba v EU na rozdíl od plynu dováženého potrubím loni neklesla. Vyzvala k tomu dnes eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová, podle níž by evropské firmy neměly uzavírat s ruskými dodavateli nové kontrakty.

Komisařka zároveň oznámila, že navrhne prodloužit systém dobrovolného omezení spotřeby plynu, které má zajistit jeho dostatečné zásoby na příští zimu. V současnosti jsou podle ní zásobníky plné z 57 procent, což je zhruba dvojnásobek loňské úrovně.



Evropský blok začal hledat náhradu za ruské energetické zdroje před rokem, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Moskva začala vývoz energií využívat k tlaku na unijní země, které se však rychle sjednotily ve snaze obejít se bez nich. Díky kombinaci kontraktů s jinými dodavateli, úspor a většího využívání obnovitelných zdrojů loni klesl podíl ruského dovozu potrubím zhruba ze 40 procent na osm a činil 61 miliard metrů krychlových. Naopak dovoz ruského LNG se zvýšil z předloňských 16 na více než 20 miliard kubických metrů.



"Můžeme a měli bychom se co nejdříve úplně zbavit ruského plynu, aniž bychom pustili ze zřetele bezpečnost dodávek," prohlásila Simsonová v debatě s europoslanci z výboru pro energetiku. Evropské firmy by podle ní neměly po jejich skončení obnovovat kontrakty na dovoz ruského LNG, čímž dají dodavatelům z ostatních zemí signál, že bude evropský trh stabilním odbytištěm. Podotkla, že Moskva může stále využívat své energie jako zbraň a že je v zájmu EU se jich proto co nejdříve zbavit.



Komise podle Simsonové navrhne prodloužit systém omezující spotřebu plynu. Na cíli dobrovolně snížit spotřebu o 15 procent se EU shodla loni v létě. I díky mírné zimě klesla spotřeba mezi srpnem a lednem o více než 19 procent, uvedla Simsonová.



"Fungovalo to dobře a je to nejlepší způsob, jak zaručit dosažení odpovídající úrovně zásob do listopadu," řekla k návrhu dalších úspor komisařka.