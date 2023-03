Biden chce zvedat daně, ale trhy víc zajímají sazby. Akcie dopoledne ztrácejí

Po klidnějším včerejšku otáčejí hlavní akciové trhy znovu do záporu. Ztráty klíčových evropských indexů narůstají a v případě AEX nebo FTSE 100 už dosahují 0,8 pct. Futures pak zatím naznačují pokles Wall Street asi o půl procenta. Eurodolar dnes zůstává v klidu u 1,0565.

Americká vláda přichází s návrhem na zvýšení daní bohatých fyzických osob, daní z kapitálových zisků, ale také daní ze zisku firem. Sazba má stoupnout na 28 z 21 pct, což by byl návrat před Trumpovo snížení. Trhy se daných změn neobávají, neboť demokrati těžko protlačí vyšší daně skrze Sněmovnu, kterou ovládá republikánská většina. Opětovné vytažení daňové otázky je třeba chápat hlavně jako dílčí manévr v rámci souboje o rozpočet a dluhový strop. Odmítnutí návrhu naruší republikánskou tezi o tom, že chtějí konsolidaci státních financí. Z tržního pohledu by začalo jít o reálnou hrozbu, až kdyby se návrh stal součástí nějakého kompromisního fiskálního balíku, případně by demokrati ovládli celý Kongres v příštích volbách.

Co nyní rezonuje na trzích daleko víc, je stále inflace a politika Fedu. Trh Fed funds futures nadále přisuzuje pro březnové zasedání větší pravděpodobnost zvýšení sazeb o 50 než jen 25 bps. Kratší výnosy sice klesly po posledním skoku vzhůru, naproti tomu ale delší splatnosti vymazaly včerejší intradenní pokles. Pozornost směřuje k trhu práce, ze kterého dnes dostaneme týdenní zprávu o žádostech o dávky a zítra měsíční vládní report o zaměstnanosti či mzdách. Zatím nedostáváme indikace, že by trh podstatně chladnul, což ladí s přísnější politikou Fedu.

Kurz koruny k euru je dnes klidný a zůstává u hranice sestupného pásma sahajícího zpět do listopadu. Český zahraniční obchod se zlepšuje s odezněním energetické krize a za leden se vrací do přebytku. To ovšem na trh nijak nepůsobí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6127 0.0526 23.6356 23.5842 CZK/USD 22.3510 -0.1273 22.4055 22.3450 HUF/EUR 378.8007 0.0881 380.6700 377.8148 PLN/EUR 4.6860 0.0584 4.6887 4.6789

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3560 0.3416 7.3629 7.3268 JPY/EUR 143.8420 -0.6259 144.8214 143.7350 JPY/USD 136.1590 -0.8224 136.8970 136.1050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8892 -0.1348 0.8914 0.8884 CHF/EUR 0.9910 -0.1536 0.9932 0.9894 NOK/EUR 11.2648 0.2835 11.2807 11.2360 SEK/EUR 11.3054 -0.0535 11.3222 11.2733 USD/EUR 1.0564 0.2035 1.0569 1.0550

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5117 -0.3628 1.5209 1.5099 CAD/USD 1.3792 -0.0887 1.3808 1.3790