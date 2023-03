Rozbřesk: V USA padly dvě banky a šance na agresivní zvyšování sazeb Fedem se vypařily

Na trhy se ke konci minulého týdne vrátila velká nervozita, tentokrát nikoli v reakci na příchozí makro data, ale na problémy v americkém finančním sektoru. Pád Silicon Valley Bank (SVB), která byla šestnáctá největší v USA, zasáhla zejména bankovní tituly, nicméně pod tlak se dostaly i širší akciové indexy, zatímco tržní výnosy zamířily prudce dolů (např. americký dvouletý výnos jen v pátek o 30bps!).



SVB primárně obsluhovala startupové společnosti a měla zdánlivě jednoduchý business model – do bilance nakupovala převážně (dlouhodobé) státní dluhopisy, které financovala (krátkodobými) depozity. To nebyl problém, dokud byly úrokové sazby nízké, nebo kdyby si banka ošetřila úrokové riziko. Vysoké sazby však tento jednoduchý carry trade zhatily, jak z důvodu odlivu depozit v souvislosti s vysycháním likvidity u startupových firem, tak významnému poklesu ceny nakoupených dluhopisů.

Největší krach banky v USA od finanční krize 2008: SVB Financial padla, regulátor ji uzavřel



SVB vlastně čelila runu na depozita, se kterými si žádná banka nedokáže poradit. Americké úřady se tak o víkendu rozhodly – s cílem zamezit šíření nákazy napříč bankovním systémem – k de facto bailoutu SVB (vyplacena budou všechna depozita, tj. nejen státem garantovaný objem 250 tis. dolarů). V návaznosti na problémy SVB poslali regulátoři do nucené správy také banku Signature, která rovněž čelila prudkému odlivu depozit. Zároveň Fed oznámil poskytnutí dodatečné likvidity bankovnímu sektoru, a to za velmi výhodných podmínek, aby byly banky schopny uspokojit poptávku po depozitech.



Do tohoto turbulentního vývoje budou v tomto týdnu přicházet další důležitá americká makro čísla. Zatímco páteční payrolls potvrdily, že trh práce je stále velmi napjatý, úterní výsledek únorové inflace bude pro Fed posledním zásadním číslem před březnovým zasedáním. Pokud by se ukázalo, že zvláště jádrové cenové tlaky zůstávají silné, byl by to argument pro opětovné zrychlení tempa růstu sazeb na 50bps. Co však platilo ve čtvrtek, neplatí již dnes. Vzhledem k aktuálnímu napětí v bankovním sektoru je však velmi pravděpodobné, že Fed nakonec zvolí opatrnější přístup (+25bps, nebo stabilitu sazeb).



Naproti tomu ECB bude tento čtvrtek pokračovat ve zvyšování sazeb o 50bps na 3,0 %, jak se ostatně zavázala již na svém únorovém zasedání. Ještě důležitější však z pohledu trhů bude komunikace ECB směrem k dalšímu postupu. V tomto ohledu očekáváme jestřábí forward guidance, který otevře dveře dalšímu 50bps zvýšení sazeb a jejich vrcholu až v blízkosti 4,0 % v létě tohoto roku.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v minulém týdnu dostala do lehké defenzivy v reakci na vyšší rizikovou averzi na globálních trzích a vůči euru oslabila nad 23,60 EUR/CZK. I v tomto týdnu hrozí, že se koruna dostane pod tlak v souvislosti s vývojem na hlavních trzích, zejména nervozitou v USA v souvislosti s bankrotem SVB a Signature (viz úvodník). Podobně může zafungovat čtvrteční zasedání ECB, zvláště pokud by její forward guidance směrem k dalšímu růstu sazeb byl nad očekávání jestřábí a vidina ještě rychlejšího zúžení úrokového diferenciálu by přinesla na korunový trh prodejní tlaky.

Koruna by na druhou stranu mohla bezprostředně ocenit včerejší oznámení ČNB, že guvernér Aleš Michl obdržel prověrku na stupeň Přísně tajné. Tím se odstraňuje jedno z hlavních reputačních rizik, kterému centrální banka v současnosti čelí. Jinak z domácích makro dat stojí v tomto týdnu za zmínku především úterní maloobchod a středeční ceny ve výrobě, které ukážou kondici spotřebitelské poptávka na začátku roku, respektive sílu cenových tlaků v primárních okruzích.



Eurodolar

Pád dvou regionálních bank v USA a s tím související strach z globální finanční nákazy způsobil největší pohyby krátkodobých úrokových sazeb od doby pádu Lehman Brothers v roce 2008. Stoprocentní garance nepojištěných depozit ze strany Fedu tento strach sice potlačuje, ale zároveň znamená vynucené uvolnění měnové politiky. Není divu, že dolar výrazně oslabil a měnový pár EUR/USD se již obchoduje nad úrovní 1,07. V tuto chvíli již není realistické očekávat, že by Fed mohl zvýšit sazby za deset dní o 50 bazických bodů a to přesto, že zítřejší americká (únorová) inflace bude vysoká. Nadcházející hodiny rozhodnou o tom, zdali bude stále ve hře zvýšeni o 25 bazických bodů.



Akcie

Páteční obchodní seance na Wall Street byla ve znamení větší volatility. Nejméně se dařilo technologickému indexu Nasdaq Composite, který odepsal 1,8 %, což reprezentuje ztrátu 199 b. Všechny sektory uzavřely páteční obchodní den v červených číslech, kdy v mizérii pokračoval i finanční sektor, který se propadl o 1,8 % (Bank of America -0,88 %, Goldman Sachs -4,22 %). Hlavním důvodem propadu je krach banky Silicon Valley Bank. Sektor informačních technologií se nenechal zahanbit a odevzdal 1,7 %. Nejslabšími členy sektoru byly akcie výrobců čipů (Nvidia -2,01 %, AMD -1,62 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,1 % (31.909 b.), S&P 500 o 1,4 % (3.861 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,8 % (11.138 b.).