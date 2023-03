Guvernér ČNB Michl získal prověrku na nejvyšší stupeň Přísně tajné

Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl získal prověrku na nejvyšší stupeň utajení Přísně tajné. Řízení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) skončilo ve standardní lhůtě a konalo se podle zákona. Michlův předchůdce Jiří Rusnok v minulosti uvedl, že by chybějící nejvyšší stupeň prověrky mohl současnému guvernérovi bránit plnohodnotně vykonávat jeho funkci.



Michl si požádal o prověrku na nejvyšší stupeň utajení loni v květnu poté, co tehdejší prezident Miloš Zeman rozhodl o jeho jmenování guvernérem ČNB. NBÚ informoval Michla o udělení prověrky v pátek, uvedla Krmelová. "Guvernér ČNB, stejně jako jiná prověřovaná osoba, není oprávněn vyjadřovat se k detailům řízení," dodala.



Michl v reakci na udělení prověrky uvedl, že je důležité se nadále soustředit na plnění hlavních cílů ČNB. "Inflace konečně začala klesat. Tento pokles bude pokračovat i v následujících měsících. Potřebujeme teď tři věci. Za prvé silnou a pevnou korunu, neboť ta nám zlevňuje dovoz. Za druhé potřebujeme po delší dobu vysoké úrokové sazby, protože to nám zase brzdí úvěrování. A za třetí, je nutné snižovat deficit státního rozpočtu, protože pak se bude točit méně peněz v ekonomice a bude to brzdit inflaci," uvedl v tiskové zprávě.



Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová uvedla, že o udělení prověrky Michlovi nikdy nepochybovala. "Mrzí mne, že místo seriózní debaty o měnové politice spřádali někteří novináři kolem ČNB nesmyslné spekulace. Děkuji všem, kteří zachovali nezaujatý pohled a nepodlehli atmosféře honu na čarodějnice," napsala na twitteru.



Michl měl dosud prověrku na druhý nejvyšší stupeň Tajné a Potvrzení pro přístup k utajovaným informacím NATO na stupeň utajení NATO SECRET. Rusnok a bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová dříve uvedli, že chybějící nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky by mohl Michlovi bránit plnohodnotně vykonávat jeho funkci. Nemohl by totiž získávat všechny utajené informace nutné k jednání vlády či Bezpečnostní rady státu (BRS).



Krmelová ale v minulosti upozornila, že ČNB není v BRS zastoupena od změny statusu rady v prosinci 2017. Uvedla také, že centrální banka není oprávněna přijímat materiály ve stupni utajení Přísně tajné, ani takové materiály sama nevytváří. Utajované materiály v působnosti ČNB jsou klasifikovány ve stupních Vyhrazené, Důvěrné a Tajné.



Prezident Petr Pavel minulý týden v rozhovoru s deníkem E15 připustil, že by se mohl zabývat odvoláním Michla, pokud by prověrku na nejvyšší stupeň utajení nezískal. Upozornil však, že taková situace u guvernéra v té době nenastala.



Michl je guvernérem ČNB od loňského 1. července, v bankovní radě zasedá od prosince 2018. Před nástupem do centrální banky pracoval mimo jiné jako novinář a investiční stratég Raiffeisenbanky. V letech 2014 až 2018 byl externím ekonomickým poradcem ministerstva financí a později premiéra Andreje Babiše (ANO) se specializací na makroekonomickou analýzu a stabilizaci státního dluhu.



V roce 2016 založil Michl společnost Fund Management, která se následně stala spoluzakladatelem akciové společnosti Robot Asset Management SICAV vykonávající činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů s podfondem Quant. Kvůli funkci v bankovní radě ČNB podíl vložil do svěřenského fondu a podle svých slov už na svou bývalou firmu nemá vliv.

