Víkendář: Mario Gabelli očekává stagnující akciový trh, na kterém ale nebudou chybět příležitosti

Mario Gabelli z GAMCO Investors patří již řadu let ke známým postavám na akciovém trhu a na CNBC hovořil o některých současných tématech včetně situace v americkém bankovním sektoru. Ta je centrem pozornosti kvůli pádu Silicon Valley Bank a úvahám o tom, zda problémům nemohou čelit i další banky. Proč mu dnešek vyvolává vzpomínky na roky 1989 a 1990?



Gabelli k tématu uvedl, že pamatuje řadu pádů bank a současný vývoj v něm vyvolává vzpomínky na roky 1989 a 1990. Tehdy nastala takzvaná Savings and Loan Crisis, tedy krize finančních ústavů, které přijímaly depozita od klientů a stejné skupině pak poskytovaly zejména spotřebitelské úvěry. Proč Gabellli toto období připomíná?



Investor zmínil, že v té době došlo ke změně účetních pravidel. Finanční instituce si musely cenné papíry buď držet až do doby splatnosti, nebo u nich musely vykazovat zisky a ztráty plynoucí ze změn tržní hodnoty. Gabelli k tomu dodal, že nyní se ukazuje, že některé ztráty tohoto druhu nebyly ve výsledcích odraženy. Dochází k nim přitom ve větším množství proto, že Fed zvyšuje sazby a růst sazeb sebou nese celkově vyšší výnosy obligací, tudíž pokles jejich tržních cen.



Jak se podle investora bude dál chovat spotřebitel a co by to mohlo přinést akciovému trhu? Gabelli na to odpověděl, že jako akciový analytik začal v roce 1966 a index DJIA byl v té době na 1000 bodech. Patnáct let poté investor založil svou vlastní firmu a index DJIA byl opět u 1000 bodů. Následující graf od ukazuje konkrétní vývoj akciového trhu v této době a porovnává jej s pohybem sazeb americké centrální banky:





Zdroj: Twitter



Bank of America poukazuje na to, že během popsaného období měl akciový trh tendenci sledovat vývoj sazeb. Gabelli zase toto období vyšších inflačních tlaků zmínil s tím, že podle něj může nyní akciový trh po několik let stagnovat. To nicméně neznamená, že na něm nebudou velké investiční příležitosti. Stejně tomu totiž bylo v šedesátých a sedmdesátých letech.



Zdroj: CNBC