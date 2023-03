Belski hovoří o finančních akciích jako o hodnotových investicích, predikce medvědů se podle něj nenaplňují

Brian Belski z BMO hovořil na CNBC o investiční strategii jeho společnosti týkající se finančního sektoru. V rámci této strategie se BMO vyhýbá menším regionálním bankám a zaměřuje se na větší finanční instituce včetně bank, a to i kanadských. Regionální banky jsou podle investora pod tlakem na jejich čisté úrokové marže. Celý sektor pak čelí riziku spojenému s recesí. Ale BMO podle slov jejího zástupce sází na dlouhodobé trendy a konkrétně na výhody spojené s velikostí dané firmy.



Belski považuje finanční sektor za hodnotovou investici. A hodnotové akcie si podle něj nějaký čas povedou lépe než růstové tituly. Na Financial Post přitom před časem hovořil o tom, že většina zvedání sazeb je již za námi a inflace už dosáhla svého vrcholu. Míra jejího poklesu by pak podle investora měla nabírat na rychlosti.







Investor na Financial Post uvedl, že na akciových trzích lze rozlišovat cyklické a dlouhodobé trendy. Podle něj přitom již v říjnu minulého roku začal jak cyklický, tak dlouhodobý býčí trend. Možná je přitom podle experta i kombinace cyklického medvědího trhu na dlouhodobém býčím trendu. Ukazuje na to historie, ale jak bylo uvedeno, Belski se domnívá, že nyní probíhá i cyklický býčí trend.



Belski následně hovořil o hře, kterou podle něj dlouhodobě hrají americké a kanadské obchodované společnosti. Po roce 2009 bylo totiž podle experta zřejmé, že firmy se při prezentaci svých čtvrtletních výsledků snažily posunout očekávání směrem dolů. A pak jej při zveřejnění výsledků za další čtvrtletí překonaly. Tento vzorec chování byl patrný až do roku 2020, kdy s ním firmy přestaly, protože se snažily dokázat, že se jim během náročného období vede dobře.





V tuto chvíli je podle Belskiho zřejmé, že zisky obchodovaných firem se drží a nenaplňují se predikce medvědů, podle kterých měly jít dolů. „Nevidíme žádné známky ziskové recese,“ tvrdí investor, podle kterého to řadu medvědů „rozhodilo“. Následující graf ukazuje vývoj zisků obchodovaných firem spolu s predikčním modelem . Ten patří mezi ty, které hovoří o přicházející korekci zisků:





Zdroj: Twitter



Zdroj: CNBC, Financial Post