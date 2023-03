Víkendář: Gabelli o akciích, které považuje za zajímavé

Mario Gabelli z GAMCO Investors se domnívá, že americký akciový trh může v následujících několika letech stagnovat. I tak se na něm ale mohou objevit investiční příležitosti podobně, jako tomu bylo v šedesátých a sedmdesátých letech (viz první část rozhovoru připojena v odkazech pod textem).



Gabelli se domnívá, že významným investičním tématem bude Čína. U Spojených států poukázal na to, že spotřebitelská poptávka tvoří přibližně 70 % ekonomiky. K tomu dodal, že podle něj bude spotřebitel ve druhé polovině roku „ok, a to i se současnými sazbami.“ Gabelli také poukázal na pokračující nízké zásoby v automobilkách.



Investor následně odpovídal na dotaz týkající se společností, které se pohybují v oblasti filmové a televizní zábavy. V odpovědi nejdříve poukázal na to, že v tomto odvětví došloběhem posledních několika málo let k prudkému růstu celkových výdajů na obsah. Gabellimu se pak podle jeho slov líbí Paramount Global. „Mají dobrý obsah, dobrý management, krátkodobě mají negativní tok hotovosti, protože jdou ke streamingu,“ řekl k firmě expert. Za zajímavou pak považuje i akcii společnosti Warner Bros Discovery.



CNBC poukázala na rozhovor s ředitelem společnosti CNH Industrial.Jde o firmu pohybující se v oblasti těžkého strojírenství zaměřeného na stavebnictví a zemědělství. Ten pro stanici uvedl, že podle něj je sice pravděpodobný příchod recese, nicméně trhy, na kterýchse firma pohybuje, jsou stále silné. Platí to jak o stavebnictví, tak o zemědělství, kde se na poptávce po strojích nijak zvlášť neprojevuje ani pokles cen komodit, protože ty klesaly z předchozích velmi vysokých úrovní.



Gabelli akcie CNH Industrial vlastní, firma mimo jiné vyrábí stroje Case a investor se domnívá, že při současných cenách jejích akcií jde stále o zajímavou investici. Investor byl přitom před pár týdny hostem i na TD Ameritrade. Zde mimo jiné hovořil o automobilovém průmyslu, kde podle něj bude letos silná produkce, aby firmy zvýšily své zásoby. Výrobní mix automobilek je přitom nyní „špatně“. Na trhu totiž nejsou levnější vozy s cenou kolem 30 tisíc dolarů. Dá se tak čekat strukturální posun ve výrobě tímto směrem.



Podle Gabelliho je pak z dlouhodobějšího hlediska otázkou, zda lidé začnou nakupovat auta přes internet, nebo zda přetrvá nákup, při kterém zákazníci budouchtít vůz skutečně vidět. U automobilek je důležité nedívat se jen na segment osobních vozů, ale i na výrobce těch nákladních. Gabelli se přitom domnívá, že velmi silný bude v tomto segmentu evropský trh. Na otázku týkající se Tesly pak odpověděl, že na akciovém trhu figuruje řada atraktivních firem s mnohem menší kapitalizací.



Zdroj: CNBC