Tržby i zisk výrobce obuvi Prabos plus loni klesly. Firma čelila růstu nákladů i poklesu prodejů

Slavičínský výrobce obuvi Prabos plus utržil loni z prodeje vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží přes 337 milionů korun. Je to zhruba o 95 milionů méně než v předchozím roce. Čistý zisk firmě klesl z 54,3 milionu korun v roce 2021 na loňských 21,9 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou firma zveřejnila na svých webových stránkách.



Hospodářské výsledky loňského roku skončily mírně pod původními odhady vedení společnosti. "Důvodem nižší ziskovosti proti odhadům je dramatický nárůst cen subdodávek, materiálů, energií a nárůst mzdových nákladů. Nárůsty cen energií a nákladů se bohužel nedaří přenést na tendrového zákazníka v již existujících kontraktech. Došlo i k propadu prodeje v e-shopu a v prodejnách, a to o 30 až 50 procent," uvedlo vedení společnosti ve výroční zprávě.



Společnost se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců. Na konci loňského roku zaměstnávala 215 lidí. Chce motivovat mladé rodiny a plánuje vybudování podnikových bytů. Předpokládá, že deset bytů vznikne v hale, která nyní slouží ke skladování. Společnost plánuje výstavbu nové skladovací haly zhruba za 40 milionů korun. Výstavba by měla začít příští rok.



Tradice firmy sahá do roku 1860, kdy vznikla společnost Japis, která zpracovávala usně a po první světové válce zahájila výrobu obuvi. Po znárodnění v roce 1948 přešla společnost Japis pod správu podniku Baťa a následně byla v roce 1952 začleněna do Svitu Gottwaldov. V roce 1991 se závod transformoval jako samostatná divize společnosti Svit Zlín. V roce 1993 získala společnost právní subjektivitu pod názvem Prabos a.s. Slavičín, která se postupně transformovala na současnou Prabos plus. Firma se zaměřuje na bezpečnostní, pracovní a outdoorovou obuv, kterou dodává po celém světě.



V roce 2018 vstoupila společnost Prabos plus a.s. na trh Start pražské burzy cenných papírů a na burzu RM-Systém.

