Evropské trhy upevňují růst, poté co včerejší události nezlomily sentiment

Začátek týdne otestoval náladu investorů varováním, že ropa bude dražší, a také daty ukazujícími na recesi v americkém průmyslu. Akcie však svou reakcí potvrdily pevnou býčí náladu. Wall Street nakonec zavírala jen smíšeně a Evropa se dnes dopoledne vydává nahoru asi o půl procenta.

Dražší ropa má potenciál zpomalit dezinflaci, ale těžko usuzovat, jak zareagují centrální banky. Jde totiž o jednoznačný nákladový impuls do inflace, který zřejmě navíc utlumí ekonomiku, takže může urychlit pokles poptávkových cenových tlaků. Také komentáře centrálních bankéřů jsou v tomto směru opatrné s tím, že ropa jim ztěžuje práci. Slabý americký průmysl by měl být spatnou zprávou, ale jak jsme již upozorňovali, zprávy z ekonomiky jsou dost rozpolcené. Navíc možnost, že by Fed kvůli ekonomickým rizikům uvolnil politiku, pravidelně tržní hráče nabudí.

Zdá se, že sentiment příznivý k riziku i další test ustál. Dluhopisové výnosy se sice zvedají o pár bodů zpět, ale i tak zůstávají po posledních pár dnech níž. Na ropě doznívá včerejší růst už jen menšími změnami cen. Vedle evropských akcií vidíme i drobný nárůst na amerických futures. Eurodolar se přehoupl nad 1,09 a aktuálně se obchoduje u 1,0920. Koruna je na páru s eurem zhruba stabilní.

Další drobné indicie z amerického průmyslu dnes dodá statistika nových objednávek za únor. Více se však budou sledovat komentáře z Fedu a počty otevřených pracovních pozic. Tento indikátor je sice také pouze za únor, ale centrální banka ho pozorně sleduje při odhadování utaženosti trhu práce. Čísla zatím výraznou utaženost jenom potvrzují.

