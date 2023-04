Mester: Růst znatelně pod trendem, u bank situace stabilizovaná

Prezidentka Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester hovořila na Bloombergu o tom, že ačkoliv data přicházející z ekonomiky jsou pohledem do zpětného zrcátka, i takový pohled může něco říkat o tom, kam se hospodářství ubírá. Americká centrální banka pak podle ní v tomto ohledu těží z toho, že působí v různých částech celé země. A má tak s nimi přímý kontakt. Co ekonomka míní o dalším vývoji v ekonomice a na straně monetární politiky?



Mester uvedla, že i když jsou některá data z období starého jeden měsíc, určitou vypovídací schopnost o současném dění mají, protože ukazují na trendy. K tomu pak Fed sbírá informace o aktuálním dění ve firmách, na trhu práce a podobně. Další téma rozhovoru se pak týkalo vývoje v bankovním sektoru. Ekonomka uvedla, že kvalita úvěrů je stále dobrá, snížit se mohla jen marginálně.



Bankéři „mohou zápasit s odlivem vkladů, ale i zde se situace stabilizovala.“ Úvěrové standardy byly utahovány již předtím, než došlo k problémům u některých bank. Samotné firmy se připravují na určité ochlazení ekonomiky, ale podle ekonomky si řada firem na svých trzích vede stále velmi dobře. Plošně se nedá hovořit o tom, že by korporátní sektor procházel přípravami na recesi, ale spíše na nižší růst.





Mester se domnívá, že růst amerického hospodářství se bude letos pohybovat znatelně pod trendem. Svůj vliv bude mít i další utahování úvěrových standardů, které nastalo po březnu. Nicméně podle ekonomky momentálně není zřejmé, jak silný proces to bude a jak dlouho by měl trvat. Fed pak ve snaze co nejlépe monitorovat situaci hovoří s bankéři přímo a také sleduje průzkumy úvěrových manažerů.



K tomu ekonomka zopakovala, že už před březnem docházelo k utahování podmínek na úvěrových trzích. Jde o proces obvyklý během období zvedání sazeb, navíc Fed tento proces očekává. Nyní jde o to co nejlépe odhadnout, jak se březnové tenze v bankovním sektoru projeví na dalším vývoji úvěrových standardů tak, aby došlo k co nejlepší „kalibraci monetární politiky“.



Bloomberg ohledně dalšího vývoje monetární politiky v USA poukázal na to, že trhy počítají s poklesem sazeb už v letošním roce a také s recesí. Mester k tomu uvedla, že v minulosti se stalo několikrát, že trhy a Fed se rozcházely ve svém pohledu na další vývoj v ekonomice a v monetární politice. Fed si podle ní současného rozdílu všímá: „Vidíme, co dělají a co si myslí. Říkáme, že to je jejich pohled, my máme své predikce.“



Zdroj: Bloomberg, Twitter