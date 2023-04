Spotřebitelské ceny v USA za březen zpomalily růst, jádrová inflace ale naopak lehce zrychlila

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v březnu zpomalil na pět procent z únorových šesti. Míra inflace se tak snížila už devátý měsíc za sebou a dostala se nejníže od května 2021. Vyplývá to z dnešní zprávy amerického ministerstva práce. Pokles inflace byl výraznější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters březnovou míru inflace odhadovali v průměru na 5,2 procenta.



Takzvaná jádrové inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny potravin a energií, se ale v březnu v souladu s očekáváním zvýšila na 5,6 procenta z únorových 5,5 procenta. To by mohlo podpořit očekávání, že americká centrální banka (Fed) příští měsíc zvýší úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu.



Loni v červnu se meziroční míra inflace v USA vyšplhala na 9,1 procenta, nejvýše od listopadu 1981. Fed se pomocí zpřísňování měnové politiky snaží dostat inflaci pod kontrolu. V březnu tak zvýšil svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,75 procenta až pět procent. Základní sazba je tak nejvýše od roku 2007.



Meziměsíční růst spotřebitelských cen v USA v březnu zpomalil na 0,1 procenta z únorových 0,4 procenta. Analytici meziměsíční růst cen odhadovali v průměru na 0,2 procenta.



Americký dolar v reakci na nečekaně nízkou březnovou inflaci v USA výrazně oslabil. Euro si vůči dolaru aktuálně připisuje zhruba půl procenta na 1,0967 USD.