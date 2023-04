Damodaran: Technologie nejsou drahé, mohou pozitivně překvapovat u zisků, ale ne růstem tržeb

Jsou akcie velkých technologických firem nyní předražené? Na tuto otázku odpovídal na CNBC známý valuační odborník Aswath Damodaran. On sám je „relativně k celému trhu“ jako drahé nevnímá. Letos přitom „trh zachraňovaly právě velké technologie, které vydělávají.“ Tedy takové, které dosahují ziskovosti, ne část technologií, která je v červených číslech.



Expert se domnívá, že akcie velkých technologických společností by si mohly dobře vést i v následujících měsících. Zmínil v této souvislosti jejich schopnost určovat ceny na svých trzích. Přesněji řečeno to, že stále není jasné, jak velká tato schopnost je. K tomu se podle experta některé z těchto společností v roce 2022 „zbavily špatných věcí“. Jejich očištění od některých aktivit se v minulém roce projevilo negativně na vykazovaných výsledcích, letos by se ale podle Damodarana mohl projevit opačný efekt.



Expert tedy hovořil o možných pozitivních překvapeních na straně velkých technologií. CNBC k tomu dodala, že na takovém předpokladu stojí býčí investiční teze u některých těchto firem. Příkladem může být Meta, která se podle svého vedení přesunula k vyšší efektivitě. Damodaran k tomu připomněl, že tato společnost zaměstnávala „tisíce lidí, kteří nic nedělali.“ Když je propustila, musí se to přímo projevit na ziscích.



CNBC doplnila rozhovor následující tabulkou s valuačními násobky vybraných společností. Nejvyšší poměr ceny k ziskům odhadovaným pro následujících 12 měsíců nacházíme u Amazonu. Jeho PE nyní dosahuje 74, na počátku roku to přitom bylo 51. Nejnižší PE má Alphabet, nyní se obchoduje na více než 20násobek zisků, na počátku roku jeho PE dosahovalo 17.





Zdroj: CNBC, Youtube



Damodaran se domnívá, že většina firem na americkém akciovém trhu nemá takový prostor pro snižování nákladů a zvyšování efektivity jako některé velké technologické společnosti. U nich se ale podle experta také právě kvůli jejich velikosti nedá čekat růst tržeb 15 – 20 % ročně. Jejich zisky ale mohou i tak pozitivně překvapovat a příčinou je právě snižování nákladů.

Zdroj: CNBC