Dalibor Dědek: HARDWARIO urychlí vývoj Jablotronu. Spolupráce posílí jeho výsledky

Dohodnutou spolupráci HARDWARIO s Jablotronem považuje nový CEO HARDWARIO Pavel Hübner za jeden z klíčových a velmi pozitivních milníků rozvoje společnosti. "Proto mě mrzí, že reakce trhu na tuto zprávu byly rozporuplné. Vnímám tedy, a uvědomuji si, že informace v původní tiskové zprávě z 22. dubna nemusely být dostačující, a proto společně s Alanem Fabikem a Daliborem Dědkem zveřejňujeme doplnění. Rád bych tímto také investory HARDWARIO ujistil, že komunikace s nimi je pro mě velmi důležitá."

Ačkoliv je celá transakce úzce spojená se strategickou spoluprací s Jablotronem, firma svoji pozici na trhu a její směřování nijak nemění. Společnost HARDWARIO nadále zůstává na burze a váží si všech investorů, kteří firmu během jejího vstupu na burzu podpořili, a tímto potvrzuje, že i nadále bude plnit své povinnosti.



Deklarovaná strategie v rámci úpisu akcií zůstává stejná. Dlouhodobým cílem HARDWARIO je být lídrem v oblasti digitalizace, připojování fyzických objektů do internetu a s tím spojených cloudových služeb.



HARDWARIO bude posilovat obchodní a vývojový tým, a to nejen díky strategickému partnerství s Jablotronem. Firmě roste objem zakázek a společnost nadále pokračuje v nastavené trajektorii v oblasti vývoje a výroby hardware pro digitalizaci průmyslu. Firma aktivně spolupracuje a bude spolupracovat s celou řadou obchodních partnerů, kterým plní závazky a partnerská síť i nadále poroste.



Vyjádření D. Dědka, majitele skupiny Jablotron

"Pavla Hübnera znám od jeho studentských let, kdy začal pro Jablotron pracovat. Spojuje nás nejen dlouholeté přátelství, ale i celá řada úspěšně uvedených výrobků z dob jeho působení v Jablotronu," říká Dalibor Dědek, majitel skupiny Jablotron. "Jablotron se v současnosti potýká, stejně jako řada dalších technologických firem, s nedostatkem vývojových kapacit. Protože Pavla a jeho tým znám dlouhá léta, obrátil jsem se na HARDWARIO s možností uzavření strategické spolupráce, která by nám pomohla s doplněním vývojové kapacity. Osobně jsem si přál, aby došlo k posunu na pozici CEO a koncentraci majetkových podílů do rukou Pavla. Zde velmi oceňuji přístup a korektnost A. Fabika a jeho kolegů při rychlém vyřízení transakce a jejich souhlas se vstupem do tohoto partnerství."

Firma HARDWARIO bude spolupracovat s Jablotronem při vývoji zcela nové řady zabezpečovacích systémů a pomůže s urychlením vývoje. Tento krok také bude mít zároveň pozitivní dopad na ekonomické výsledky HARDWARIO. "Rád bych zdůraznil, že cílem tohoto partnerství není převzetí společnosti HARDWARIO. Stejně tak není záměrem skupiny Jablotron absolutní vytížení vývojové kapacity HARDWARIO, protože si uvědomujeme nejen závazky v jejich partnerské síti, ale rovněž rozvoj jejich know-how díky diverzitě zakázek v různých oborech," dodal Dědek.

Vyjádření P. Hübnera, nového CEO společnosti HARDWARIO

Společnost HARDWARIO založil Pavel Hübner společně s Alanem Fabikem. "Do firmy jsem vložil, stejně jako on, kromě financí, i celé své know-how." Firma se pod jejich vedením stala jedním z nejviditelnějších hráčů na poli průmyslového IoT, a to nejen v Česku. "Rozvoj společnosti byl několikrát podpořen investory, se kterými jsme vždy férově komunikovali a jsem přesvědčen, že jsme si získali jejich důvěru," dodává Hübner.



Příležitost strategicky spolupracovat s Jablotronem přišla v období, kdy HARDWARIO úspěšně uzavírá dlouhodobé kontrakty s partnery - přesně v souladu s plány zveřejněnými v rámci IPO. "Partnerství s Jablotronem vnímám jako další posílení našeho růstu, a to co do velikosti týmu, tak prodejů. Po diskuzích s p. Dědkem, jsem se rozhodl tuto vzájemně prospěšnou synergii uchopit." V Jablotronu je celá řada špičkových odborníků. Stejně tak i HARDWARIO získalo během 7 let svého působení expertízu v celé řadě technologických oblastí. "Spojením našich sil urychlíme inovaci v oblasti zabezpečovací techniky a vzájemně se doplníme."



Již v roce 2023 by měl podíl zakázek s Jablotronem dosáhnout několika desítek procent plánovaného obratu 56 mil. Kč, a ještě výrazněji se zapsat do plánovaného zisku. "Rozhodl jsem se tedy přijmout veškerou zodpovědnost a posunout se na pozici CEO. Abych mohl tuto výzvu realizovat, rozhodl jsem se k nabídce odkupu majoritního podílu od mých kolegů, na které jsme se dohodli, a to za podmínek respektujících mé možnosti, ale s příslibem zachování kontinuity firmy. Ještě jednou zdůrazňuji, že pro odkup akcií jsem využil pouze vlastní prostředky, které jsem získal formou osobní půjčky s osobním ručením. Celá transakce byla provedena bez jakékoliv kapitálové podpory z prostředků HARDWARIO. Můj současný akciový podíl po odkupu akcií činí 53,58 %

Vyjádření A. Fabika, odcházejícího CEO společnosti HARDWARIO



"Možnost partnerství s Jablotronem přišla náhle, a to koncem března. V době IPO jsme o ní tedy vůbec nemohli vědět," uvádí Alan Fabik, odcházející CEO HARDWARIO. "Kdybychom o ní věděli, tak bychom ji náležitě využili v náš prospěch a investory o ní informovali."

Nabídka spolupráce vycházela z aktuální potřeby Jablotronu, který chce akcelerovat vývoj nové řady svých celosvětově populárních alarmů. "Tuto obrovskou příležitost mi přednesl Pavel Hübner, kterého pojí s majitelem Jablotronu p. Dědkem dlouholeté přátelství. Pochopil jsem pozitivní dopad partnerství na hospodaření firmy a také přání p. Dědka, aby se novým CEO stal P. Hübner. V souvislosti se změnou ve vedení firmy jsme dále diskutovali i smysluplnost majetkových podílů ostatních členů managementu a došli k závěru, že nejlepším řešením bude předání celkové zodpovědnosti za další směrování HARDWARIO do rukou P. Hübnera. Cena stanovená za odkup byla stanovena dohodou. Vychází z našeho přátelství s Pavlem a touhou, aby příběh HARDWARIO dál úspěšně pokračoval."



"Jsem hluboce přesvědčen, že Pavel svou roli zvládne bez problémů, protože ji vlastně vykonával spolu se mnou po celou dobu existence HARDWARIO. Vždy byl na všech strategických jednáních, a to kvůli jeho vysoce odborným znalostem, které vysoce překračují ty mé. Je rovněž velmi dobře vybaven jazykově a bravurně zvládá diskuse u vysoce odborných témat vývoje hardware a programování. Navíc já osobně zůstanu externím konzultantem HARDWARIO pro oblast B2B prodeje a marketingu, stejně jako můj kolega a synovec Lukáš Fabik. Externím CFO zůstává Tomáš Morava, který bude nadále pomáhat s řízením financí a dle již dříve stanoveného plánu s posilováním interního finančního týmu."

Prezentace i potvrzení hospodářských výsledků za rok 2022 proběhne na jarním START Day, který se bude konat 15. a 16. května 2023. Bližší informace budou brzy dostupné na webových stránkách HARDWARIO i burzy.

Zdroj: HARDWARIO