Peníze odpoledne míří do akcií a dolaru

Walmart svými výsledky za 1Q překonal očekávání a o něco vylepšil výhled, kde však zůstal poměrně opatrný. Makrodata dnes potěšila. Index sestavovaný filadelfským Fedem ukázal, že průmyslová aktivita v oblasti za květen klesala podstatně pomalejším tempem než v dubnu. Výsledných -10,4 bodu je nad konsensem. Týdenní počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti se opětovně snížil po růstu v předchozích týdnech. Ten sice vypadal varovně, ale jak se ukázalo, vyšší data byla ve skutečnosti hodně zkreslena podvody - žádostmi na cizí identitu zejména v Massachusetts.

Z řady v případě komentářů z Fedu vystoupila Lorie Loganová, která se ukázala jako jestřáb. Podle ní až data, která přijdou v nejbližších týdnech, ukážou, zda je vhodné si vybrat přestávku ve zvedání sazeb. Nyní to ale nevypadá, že by Fed byl v cíli, přičemž Loganovou zklamal vývoj inflace.

Šéf republikánů ve Sněmovně McCarthy dnes řekl, že očekává dohodu o dluhovém stropu v dolní komoře příští týden. Jde o další z pozitivně laděných prohlášení, ovšem nezdá se, že by sentiment na trzích ještě dál vylepšil. Zisky akcií se nahromadily z velké většiny už předtím.

Akciovým trhům se dál daří velmi dobře, přičemž nové zprávy za tím podle nás stojí jen z části. V Evropě kráčí v čele Frankfurt (DAX +1,3 pct), v zámoří Nasdaq (+1,1 pct). Růst během dne postupně nabírá na síle. Slušné zisky vidíme mnohdy na technologiích, a to i těch menších rizikových, přestože výnosy dluhopisů se posouvají citelně nahoru. V USA je 10Y splatnost výš o 7, v Německu o 11 bodů.

Zvláště na nejkratších amerických splatnostech to poslední dobou vypadá, že skoro nemají na výběr. Pokud se problém s dluhovým stropem bude protahovat, nervozita investorů by měla vést k prodejům a nárůstu výnosů. Pokud by náhodou došlo k bankrotu, výprodej jen zesílí. A naopak, když přijde dohoda na navýšení stropu, vláda rozjede výrazné emise na doplňování rezerv a výnosy tak potáhne rovněž vzhůru.

S pohybem výnosů ani optimismem na akciích neladí pohyb eurodolaru, který pokračuje směrem dolů na 1,0770. Zlato pak na kombinaci dolar - výnosy reaguje propadem o 1,5 pct. Česká koruna zůstává pod tlakem a ustupuje na obou hlavních párech. K dolaru se už obchoduje nad 22,00. Příznivý sentiment vůči riziku se ukazuje jako nedostatečná podpora, když se peníze stahují do americké měny, jejíž úročení se zvedá.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7268 0.2985 23.7527 23.6490 CZK/USD 22.0335 0.9785 22.0515 21.8130 HUF/EUR 376.0253 1.6616 377.3903 369.7700 PLN/EUR 4.5490 0.6299 4.5561 4.5132

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5823 -0.0687 7.6111 7.5776 JPY/EUR 149.2505 0.0645 149.3351 148.7803 JPY/USD 138.6020 0.7429 138.6750 137.3850

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8681 0.0144 0.8702 0.8670 CHF/EUR 0.9752 0.1052 0.9760 0.9724 NOK/EUR 11.7669 0.7910 11.7780 11.6845 SEK/EUR 11.3973 0.6727 11.4013 11.3196 USD/EUR 1.0768 -0.6733 1.0835 1.0763

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5135 0.8325 1.5142 1.4988 CAD/USD 1.3507 0.3936 1.3510 1.3462