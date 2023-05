Bankovní regulace působí cyklicky a má i další nezamýšlené efekty, domnívá se analytik

Mike Mayo působí jako bankovní analytik ve Securities a na Bloombergu hovořil o změnách ve vedení (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části rozhovoru se zaměřil na celé odvětví, zmínil i další vývoj monetární politiky.



Mayo odpovídal na dotaz týkající se i vývoje v americkém bankovním sektoru. Zmínil nedávnou konferenci, kterou pořádala jeho společnost, na níž se sešli zástupci několika desítek bank. Podle analytika se během rozhovorů s nimi ukázalo, že „na jedné straně je teorie, na druhé realita“. Podle něj totiž řada regionálních bank plánuje zmenšování své rozvahy, protože očekává změny v regulaci a v požadavcích na kapitál.







Menší banky mají také podle experta nyní k dispozici méně depozit, která by mohla krýt jejich půjčky. A dotýká se jich i vývoj na realitním trhu. Teorie tak hovoří o utahování podmínek na úvěrovém trhu během fáze zvedání sazeb. Takový vývoj je podle analytika běžný. K tomu se ale přidávají změny v regulaci. U ní se vláda obvykle snaží, aby působila proticyklicky, tedy aby během boomu trhy brzdila a během ochlazení naopak působila opačně. Mayo se ale domnívá, že nyní změny v regulaci působí cyklicky. To znamená, že ekonomiku brzdí v době, kdy by ji spíše měly podporovat.



Následující graf ukazuje vývoj indexu vedoucích ekonomických indikátorů:



Zdroj: Twitter



Cyklické působení regulace se konkrétně projevuje v tom, že menší banky vnímají signály, podle nichž by měly mít více vlastního kapitálu. Takový vývoj ale působí jako ekonomická brzda a v konečném důsledku může mít podle experta dopad i na monetární politiku. Neprobíhá totiž jen běžné „učebnicové“ utahování podmínek na úvěrových trzích, ale i uvedený proces na straně regionálních bank.



Podle experta bylo chybou, když regulace v posledních patnácti letech bránila fúzím a akvizicím bank. Za touto strategií stálo přesvědčení, že je třeba bránit tomu, aby trhu dominovaly velké banky typu . Mayo ale míní, že ve výsledku je efekt opačný, protože překážky byly kladeny fúzím menších bank, tudíž bránily tomu, aby vzrostla konkurence pro a ostatní podobné instituce.



Zdroj: Bloomberg