Akcie i eurodolar dnes obrátily nahoru. Odpolední data toho moc nezměnila

Evropské akciové trhy sice sestoupily z denních maxim, ale zůstávají stále slušně v plusu. Německý DAX si připisuje skoro procento. Wall Street nakonec také otevřela směrem do plusu a také se zde drží, když S&P 500 roste o 0,3 pct.

Včerejší prodeje odezněly, trh se zklidnil a investoři se tak vracejí. Podporou jsou nová data z Číny, která dokázala zmírnit nervozitu ze včerejších čísel. V obou případech se to týká indexů nákupních manažerů, a to od dvou různých zdrojů. A pomohly také komentáře z Fedu snižující obavy, že by už v červnu mohly sazby znovu stoupnout.

Další data už velký vliv nemají. Inflace v eurozóně sice klesla výrazněji, ale s tím se už počítalo po národních statistikách. Americký index ISM z průmyslu vyšel velmi blízko odhadů. V rámci reportu negativně překvapil prudký úbytek nových objednávek, ale na druhou stranu se také potvrdil ústup inflačních tlaků. Zpráva ADP naznačila stále velmi silné nabírání nových lidí ve firemním sektoru, ovšem investoři si radši počkají na zítřejší oficiální vládní data, která se velmi často od ADP liší.

Výnosy dluhopisů po prvotním nárůstu obrátily dolů, a to hlavně v zámoří. Vzhledem k načasování to nevypadá na impuls ze strany nových dat. Eurodolar pokračuje směrem vzhůru na 1,0730 a proti dolaru dnes sílí také libra či jen. Ropa se pouze stabilizuje, zlato se spolu s nižšími výnosy a levnějším dolarem vydává o půl procenta výš. Koruna smazala včerejší ztráty a k euru se obchoduje na 23,68.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6751 -0.1731 23.7363 23.6700 CZK/USD 22.0510 -0.6286 22.2460 22.0460 HUF/EUR 370.9723 0.1409 371.4200 369.8500 PLN/EUR 4.5216 -0.2195 4.5481 4.5181

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6210 0.2667 7.6309 7.5811 JPY/EUR 149.1570 0.1985 149.6800 148.7030 JPY/USD 138.9170 -0.2782 139.9680 138.4910

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8574 -0.2078 0.8607 0.8566 CHF/EUR 0.9757 0.2296 0.9759 0.9713 NOK/EUR 11.9024 0.4019 11.9739 11.8353 SEK/EUR 11.6471 0.4105 11.6644 11.5851 USD/EUR 1.0738 0.4843 1.0742 1.0663

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5230 -0.9896 1.5423 1.5221 CAD/USD 1.3472 -0.7353 1.3585 1.3472