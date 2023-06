Investoři vybírají kryptoměny z burzy Binance; vyhodnocují dopad žaloby v USA

Investoři za jediný den vybrali z největší kryptoměnové burzy Binance kryptoměny zhruba za 780 milionů dolarů (17,2 miliardy Kč). S odkazem na odhad společnosti Nansen o tom dnes informovala agentura Reuters. Trh stále vyhodnocuje krok americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), která v pondělí vznesla proti burze Binance a jejímu zakladateli celkem 13 obvinění.



Nejznámější kryptoměna bitcoin hned v pondělí v reakci na žalobu výrazně oslabila. Dnes dopoledne už se stabilizovala, cenový pokles nepřesahoval pět procent a bitcoin se pohyboval kolem 25.740 USD (asi 566.000 Kč). To je nejslabší hodnota od začátku dubna. V pondělí bitcoin klesl o více než pět procent a zaznamenal nejvýraznější propad od 19. dubna.



Americká součást burzy Binance zaznamenala od pondělí, tedy za stejné období, čistý odliv investic v objemu 13 milionů dolarů, uvedl Nansen. Binance ani americká součást Binance.US na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly. Žaloba na Binance podle analytiků zasadila odvětví kryptoměn tvrdou ránu.



Americká burzovní komise v pondělí zažalovala burzu Binance i jejího generálního ředitele, kterým je Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao, v branži nazývaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ. Žaloba se týká mimo jiné toho, že CZ podle úřadů tajně ovládal Binance.US v rámci sítě podvodů, aby se vyhnul americkým zákonům.



"Je to další rána pro odvětví kryptoměn a pro kryptoměnové burzy ve světě," uvedl analytik trhu ve společnosti IG Markets Tony Sycamore. "Pokud je pravda, co (burzovní komise) tvrdí... no, Binance je největší, a pokud se tohle děje na té největší, co se děje na té nejmenší? To je přirozená souvislost. Investory to nenaplňuje důvěrou," dodal. Reuters už dříve uvedl, že Binance měla pod kontrolou bankovní účty své americké součásti, přestože tvrdila, že je nezávislá.



Společnost Binance ve svých prohlášeních uvedla, že s americkou burzovní komisí spolupracovala a "usilovně pracovala na zodpovězení jejich otázek a řešení jejich obav", včetně snahy o dosažení vyjednaného urovnání.



Pondělní stížnost je zatím poslední z řady právních problémů, s nimiž se kryptoměnová burza Binance potýká. V březnu tuto burzu zažalovala americká Komise pro obchodování s termínovými kontrakty na komodity (CFTC) za provozování údajně nelegální burzy a fiktivního programu shody s právními předpisy. Zhao uvedl, že tvrzení CFTC jsou "neúplným uvedením faktů".



Podle analytického webu CoinMarketCap se čtyřiadvacetihodinový objem obchodů na burze Binance dnes ráno při obchodování v Asii více než zdvojnásobil a dosáhl 12,48 miliardy dolarů.



"Pokud SEC uspěje a stablecoin BUSD, ADA od Cardana, SOL od Solany a Matic od Polygonu budou považovány za cenné papíry, mohlo by to zničit zájem těch menších hráčů o důležitou část kryptosvěta," uvedl hlavní analytik trhu ve společnosti Oanda Ed Moya. "Všichni teď čekají na to, jak se budou kryptoměny v USA regulovat, a pokud bude příliš mnoho klíčových kryptoměn považováno za cenné papíry, mohlo by to znamenat, že budou zlikvidovány a peníze by se mohly vrátit právě do bitcoinu," dodal.



Žaloba proti Binance představuje nejnovější vývoj v rozsáhlém zásahu americké burzovní komise proti odvětví kryptoměn po loňském pádu kryptoměnové burzy FTX. Zvýšená kontrola přiměla některé firmy v tomto odvětví zvýšit opatření k zajištění souladu s předpisy, k vylepšení produktů a k expanzi mimo Spojené státy.



"Tento případ je významný a odvětví krypta a finančních technologií by měla jeho dopadu věnovat velkou pozornost," řekl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti XREX Wayne Huang. Tento podnik je finanční institucí s blockchainem a provozuje kryptoměnovou burzu XREX USD.