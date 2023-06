Americký maloobchod slušně roste, průmysl vypadá smíšeně a trh práce varuje

Dnešní americká data dopadla smíšeně a ještě se časově prolínají s informacemi z ECB, takže v reakci trhů těžko jedno oddělit od druhého. Žádné nadšení ani pesimismus ale nepropuká. Reakce na výnosech amerických dluhopisů je směrem dolů, akcie se pouze zhouply, eurodolar stoupá.

Začněme maloobchodem. Ten za květen stoupl o 0,3 pct oproti očekávanému poklesu o 0,2 pct. Bez aut a benzínu tržby stouply o 0,4 oproti očekávaným 0,2 pct. Z poměrně silného dubnového základu to je solidní dynamika, zatím to ve 2Q vypadá s poptávkou po zboží o trochu lépe než v 1Q. Ekonomiku ale táhnou dominantně služby (které maloobchod z velké většiny nepostihuje).

Tahounem byly za květen prodeje aut a stavebního materiálu, růst však vykazuje drtivá většina hlavních oblastí. Brzdou byly naopak tržby za benzín, ovšem způsobené hlavně dalším poklesem cen.



Empire State Index se za červen prudce zvedl na 6,6 bodu, zatímco trh počítal s -15,1 po květnových -31,8 bodu. Nakonec je tedy zlepšení daleko výraznější a tento index prokazuje, že dokáže být extrémně volatilní. Něco podobného jsme viděli už v dubnu. Philly Fed index naopak klesl na -13,7 z -10,4 bodu. I v tomto případě je ale výsledek lepší než odhady, když konsensus byl nastaven na -14,0 bodu.

Průzkumy naznačující aktuální průmyslovou aktivitu v oblastech New Yorku a Filadelfie dopadly lépe. Stále sice naznačují útlum sektoru, ale už menší. Tím pádem ani důležitý index ISM by se nemusel propadat dál; uvidíme, jak ještě budou vypadat indikace z dalších průmyslových oblastí, zejména Chicaga. A dostali jsme dnes i "tvrdou" statistiku o průmyslové výrobě za květen - výsledkem je pokles o 0,2 pct oproti očekávanému 0,1procentnímu růstu.



Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti - následující graf - minulý týden zůstaly na 262 tis. přičemž trh počítal s poklesem na 245 tis. Vyrovnání údaje z minulého týdne znamená, že trend směrem vzhůru zůstává v platnosti a míra varování stoupá. Jak je vidět i z grafu níže, obrat trendu u této statistiky většinou neznamená jen malou vlnku směrem vzhůru. Bývá to první indikace, že (ne)zaměstnanost čekají velké změny, proto sledování počtu žádostí nyní považujeme za hodně důležité.