Švýcaři v referendu schválili návrh zákona o uhlíkové neutralitě i vyšší daň

Švýcaři v referendu schválili návrh zákona usilující o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Obyvatelé této alpské země rovněž schválili zvýšení daně z příjmu velkých podniků. Pro klimatický návrh hlasovalo 59,1 procenta zúčastněných a pro novou sazbu daně 78,5 procenta. Vyplývá to z konečných výsledků, které zveřejnil server Neue Zürcher Zeitung (NZZ).



Návrh klimatického zákona počítá s postupným snižováním spotřeby ropy a zemního plynu, aniž by je zakazoval. Švýcarsko se v něm zároveň zaváže, že bude produkovat více energie z obnovitelných zdrojů a podpoří produkci tepla šetrnější ke klimatu.



Podpora návrhu před referendem klesla i v reakci na tvrdou kampaň konzervativní Švýcarské lidové strany (SVP), největší politické strany v zemi. SVP návrh zákona odmítá a před referendem spojovala schválení uhlíkové neutrality například s budoucím nedostatkem a zásadním zdražením elektřiny, píše AFP. Všechny ostatní hlavní politické strany v zemi návrh podporují.



Změny klimatu jsou pro tuto alpskou zemi a její horské podnebí zásadním tématem. Zákon podle jeho podporovatelů pomůže zmírnit ničivé dopady klimatických změn, hlavně tání ledovců, které mezi lety 2001 a 2022 přišly o třetinu svého objemu.



Kromě uhlíkové neutrality se lidé v hlasování vyjadřovali také k ústavnímu dodatku zvýšení sazby daní pro velké podniky. Drtivá většina hlasujících podpořila změnu ústavy, která umožní zdanění velkých mezinárodně působících skupin sazbou nejméně 15 procent. Švýcarsko by se tím připojilo k mezinárodní dohodě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která zavádí celosvětovou minimální sazbu pro nadnárodní společnosti.



Minimální zdanění se bude vztahovat na skupiny s ročním obratem nejméně 750 milionů eur (17,8 miliardy Kč). Švýcarská daňová správa odhadla, že přímo dotčených skupin ve Švýcarsku bude několik stovek a že výnos z dodatečné daně bude v prvním roce činit jednu miliardu až 2,5 miliardy franků (24,3 až 60,7 miliardy Kč).