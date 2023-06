Víkendář: Odklon od bank je u konce, Citi zjednodušuje věci a má potenciál

Došlo k tomu, že v probíhala honba za vyššími příjmy bez ohledu na to, jak kvalitní jsou? Šlo o další příběh, kdy hamižnost nakonec vedla k pádu? Na tyto otázky odpovídal na Bloombergu bankovní analytik ve Mike Mayo. Ten nejdříve uvedl, že oficiálně CS nepokrýval. Domnívá se však, že po roce 2008 evropské banky obecně zaostávaly za americkými na straně rekapitalizace. A svou roli někde hrají i kulturní faktory a vyšší zaměření na rizikové aktivity.



Mayo se domnívá, že v současné době mezi bankami „vítězí Goliáši a těmi jsou největší americké banky“. Ztrácí menší americké banky a expert poukázal na analýzu své firmy, která se zaměřovala na to, jak by si vedly oba segmenty v případě poklesu sazeb, dalšího poklesu depozit, vyšších nákladů spojených s regulací a zvýšení opravných položek u úvěrů na úrovně běžné v recesi. Výsledky ukázaly, že u malých bank by došlo k poklesu ziskovosti asi o 25 %. U bank velkých by to bylo v rozmezí 5 až 10 %.



Mayo následně zdůraznil, že podle jeho názoru skončilo období, kdy bylo dobré vyhýbat se akciím v bankovním sektoru. Jinak řečeno, ceny akcií již odrážejí relevantní rizika, „hysterie skončila.“ Analytik připomněl, že akcie menších bank si v posledních pár týdnech vedly lépe než celý trh. Na Bloombergu k tomu ale dodali, že pomoc Fedu je ze strany bank stále používána ve velkém. Mayo pak souhlasil s tím, že některé banky mohou mít stále uzavřen přístup na dluhopisové trhy a z této fáze se ještě nedostaly.



Bloomberg poukázal na možné změny v a zeptal se experta na to, jak bude tato banka vypadat poté, co v ní proběhne restrukturalizace. Mayo míní, že bude hodně podobná tomu, jak „vypadala před fúzí v roce 1998“. Nyní tak banky slaví své 25leté výročí, ale podle experta z hlediska výkonů její akcie není důvod pro oslavy. Co dělá současné vedení jinak a čím může situaci změnit?



„Zjednodušují věci,“ odpověděl krátce expert. Podle něj přitom stále platí, že „bankovnictví na velkoobchodní úrovni je globální, na maloobchodní úrovni lokální.“ si ale dlouho myslela, že na maloobchodní úrovni uspěje s jiným přístupem. Současné vedení banky se podle experta konkrétně bude zaměřovat na „globální velkoobchod a zbaví se neamerického spotřebitele“. Na závěr expert na dotaz týkající se jeho doporučení odpověděl, že mezi ně patří právě akcie , k tomu a .



Zdroj: Bloomberg