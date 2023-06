Ekonomika USA v prvním čtvrtletí rostla tempem dvou procent, výrazně nad odhady

Americká ekonomika v prvním čtvrtletí rostla rychleji, než uváděl předchozí odhad. Hrubý domácí produkt (HDP) se v celoročním přepočtu zvýšil o dvě procenta, oznámilo dnes v konečné zprávě americké ministerstvo obchodu. Předchozí odhad z konce května uváděl růst o 1,3 procenta. Tempo růstu i přes zlepšení zpomalilo z 2,6 procenta v předchozích třech měsících.



K rychlejšímu růstu, než uváděl předchozí odhad, přispěla hlavně revize vývozu a spotřebitelských výdajů směrem vzhůru. Dovoz, který se při výpočtu HDP odečítá, byl revidován směrem dolů. Směrem dolů zpřesnilo ministerstvo také nerezidenční fixní investice a výdaje federální vlády.



Ekonomickou aktivitu ve Spojených státech nyní brzdí zvyšování úrokových sazeb, kterým se americká centrální banka (Fed) snaží omezit inflaci. Podle analytiků se nyní předpokládá, že Spojené státy se v důsledku pokračujícího útlumu ekonomické aktivity dostanou v letošním roce do hospodářské recese.



Nejnovější zpráva ale ukázala, že se ekonomice zatím daří vzdorovat očekávané recesi, protože spotřebitelé navzdory dalšímu růstu nákladů na půjčky dál utrácejí, uvedla agentura AP. Výdaje spotřebitelů, které se na celkové ekonomické aktivitě v USA podílejí zhruba 70 procenty, vzrostly za leden až březen v celoročním přepočtu o 4,2 procenta. To bylo nejvíce od druhého čtvrtletí 2021.



Ve druhém čtvrtletí se předpokládá, že ekonomika dál zpomalí, ale stále si udrží růst. Ekonomové v anketě společnosti FactSet odhadují, že HDP se zvýší o jedno procento.



Fed od loňského března už desetkrát zvýšil základní úrokovou sazbu, aby zpomalil inflaci. Ta loni dosáhla 9,1 procenta, což byla nejvyšší hodnota za více než 41 let. Od té doby inflace zpomalila na čtyři procenta. Růst základní úrokové sazby však způsobil zvýšení nákladů na hypotéky, úvěry na automobily, kreditní karty a podnikatelské úvěry. Mnoho analytiků proto nyní předpovídá, že hospodářský pokles je nevyhnutelný.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7048 0.0306 23.7499 23.6728 CZK/USD 21.7825 0.3339 21.8440 21.6465 HUF/EUR 371.4974 -0.0208 371.9615 370.3084 PLN/EUR 4.4447 -0.8437 4.4823 4.4351

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8926 -0.1909 7.9171 7.8630 JPY/EUR 157.5250 -0.0381 157.9276 157.3220 JPY/USD 144.7325 0.2355 144.8995 144.1500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8626 -0.1129 0.8643 0.8621 CHF/EUR 0.9781 -0.0688 0.9810 0.9764 NOK/EUR 11.7473 -0.3352 11.8008 11.7408 SEK/EUR 11.8215 0.4570 11.8511 11.7402 USD/EUR 1.0882 -0.2918 1.0941 1.0861

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5117 -0.1965 1.5165 1.5056 CAD/USD 1.3257 0.0121 1.3285 1.3248