Problémy s větrnými turbínami způsobily pád jedné akcie. Začátek většího problému?

Nákladné selhání výrobce větrných turbín Gamesa minulý měsíc způsobilo pád akcií mateřské společnosti Energy a analytici se obávají širších počátečních problémů v celém odvětví.

Německý energetický gigant koncem června zrušil svůj výhled zisku s odkazem na "výrazný nárůst poruchovosti komponentů větrných turbín" ve své větrné divizi Gamesa. Generální ředitel společnosti Energy, Christian Bruch, řekl v pátečním telefonátu novinářům, že ve společnosti Gamesa se toho "příliš mnoho zametlo pod koberec" a že problémy s kvalitou jsou "závažnější, než si myslel".

Akcie společnosti Energy se 23. června propadly přibližně o 37 %, dokonce akcie dalších větrných společností zaznamenaly ústup, protože investoři se obávali, že problémy společnosti Gamesa mohou být příznakem širšího problému v tomto odvětví. Nicholas Green, vedoucí oddělení investičního zboží a průmyslových technologií v EU ve společnosti AllianceBernstein, řekl CNBC, že tempo expanze a skutečnost, že mnoho součástí větších turbín se ve skutečnosti nepoužívá příliš dlouho, znamená, že v celém odvětví mohou existovat rizika.

Vývoj akcií Siemens Energy:

"Musíme si uvědomit, že zavádění zcela nových strojů - ať už jde o větrné elektrárny na pevnině, nebo ještě složitější větrné elektrárny na moři - a rychlost změn v těchto strojích nás staví do poněkud neprobádané oblasti," řekl. "I když je to v tuto chvíli těžké říct, můj nejlepší odhad je, že se pravděpodobně jedná o problém celého odvětví. Nešlo o to, že by společnost Gamesa byla špatným provozovatelem jako takovým, ale o to, že vlastně některé běžné protokoly a doba používání, provozní údaje v provozu, jsou poměrně omezené."

Představenstvo společnosti Gamesa má nyní provést "rozšířenou technickou revizi" tohoto problému, která si vyžádá náklady přesahující 1 miliardu eur (1,09 miliardy USD). Akcie společnosti sice umazaly část ztrát, ale za poslední měsíc stále klesly o více než 33 %.

Náročné dva roky

Větrná energetika se v posledních dvou desetiletích rychle rozvíjela, snižovala náklady, které se vyrovnají nákladům na fosilní paliva a někdy je i snižují, a zároveň zvyšovala účinnost díky stále větším turbínám a snižovala závislost na státních dotacích. "Tohoto snížení nákladů bylo dosaženo díky inovacím v technologii turbín a posunutím hranic inženýrství," řekl CNBC e-mailem Christoph Zipf, mluvčí průmyslové organizace WindEurope.

Uvedl, že před 20 lety měla typická větrná turbína výkon 1 milion wattů, dnes evropští výrobci originálního vybavení (OEM) testují turbíny o výkonu 15 MW. "To znamená, že se zvětšily i turbíny, což představuje výzvu pro komponenty (kvalita, materiály, životnost). Hnacím faktorem tohoto snižování nákladů bylo také zavedení konkurenčních aukcí," dodal Zipf.

Odvětví bylo těžce zasaženo pandemií Covid-19, protože následné výluky utlumily průmyslovou činnost a snížily celosvětovou poptávku po energii. Následné problémy v dodavatelském řetězci pak ztížily činnost výrobců OEM. Tito výrobci od té doby zažili další šok z prudkého růstu inflace a vstupních nákladů, protože ruská invaze na Ukrajinu narušila trhy a zhoršila narušení dodavatelského řetězce. WindEurope odhaduje, že růst cen komodit zvýšil cenu větrných turbín za poslední dva roky až o 40 %.

Zipf také zpochybnil názor, že odvětví vstoupilo na "neprobádané území", a tvrdil, že změny v technologii turbín jsou "postupné a evoluční". "Každý nový model turbíny samozřejmě přináší nové výzvy, vyžaduje přísné testování a certifikaci. Evropský větrný průmysl však všechny tyto výzvy překonal a udržel si pověst dodavatele vysoce spolehlivých a kvalitních turbín," řekl Zipf.

Fakta a údaje

Podle společnosti ONYX Insight, která monitoruje větrné turbíny a sleduje jich více než 14 000 ve 30 zemích, je většina turbín navržena a certifikována na 20 let, ale obsahuje komponenty, které během této doby selžou kvůli "kompromisu mezi náklady na systém a spolehlivostí". "Již nějakou dobu si uvědomujeme, že míra selhání turbín v celém odvětví může - a měla by - být více pochopena vzhledem k rozsahu jejich potenciálního dopadu na celkovou ziskovost projektů," uvedla pro CNBC Evgenia Golysheva, viceprezidentka pro strategii a marketing společnosti ONYX.

Podle společnosti ONYX bude u turbín postavených v roce 2023 po 20 letech životnosti projektu nutné vyměnit více než 40 % převodovek, přes 20 % hlavních ložisek a více než 5 % lopatek. V celém odvětví větrné energie je podle společnosti ONYX přibližně 65 % nákladů na provoz a údržbu neplánovaných. Předpokládá, že do roku 2029 vzrostou výdaje na hlavní opravy na 4 miliardy USD.

"Nárůst počtu větrných elektráren byl bezprecedentní a odvětví se muselo velmi rychle rozšířit, aniž by mělo dostatek času na jeho zvládnutí. Není to problém kapacity a není to nic nového, ale je dobře, že OEMS (kteří jsou pod tlakem dodavatelského řetězce a inflace) vnášejí tuto konverzaci do veřejného prostoru," vysvětlila Golysheva.

"Je to konverzace, která je opožděná, protože základní problémy nezmizí. Například rotory větrných turbín se zvětšují, turbíny se zvětšují a vývojové cykly jsou krátké, takže je nezbytné mít digitální a jiné diagnostické nástroje, aby bylo možné řešit problémy se spolehlivostí."