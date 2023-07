Víkendář: Největší změna v automobilovém průmyslu od padesátých let

je velmi atraktivní dlouhodobý příběh a nyní dělá jednu chytrou věc. Snižuje ceny, aby zvýšila penetraci trhu a počet svých prodaných vozů. Tím se zvětšuje počet potenciálních zákazníků pro její FSD software. Pro CNBC to uvedl analytik Canaccord Genuity George Gianarikas. Ten má nyní cílovou cenu u této akcie nastavenou na 293 dolarů a míní, že investoři nedoceňují hodnotu, kterou by Tesle mohla přinést umělá inteligence.



Analytik připomněl, že snižování cen mělo negativní dopad na marže. tak podle něj „porušila svůj slib“, když se marže dostaly pod 20 %. On sám se však domnívá, že v delším období začnou opět růst a příčinou by měly být prodeje zmíněného softwaru, který je samořídící technologií a „aplikací umělé inteligence v reálném životě“. Graf ukazuje vývoj počtu prodaných vozů této společnosti:





Zdroj: , CNBC



Gianarikas se domnívá, že investiční sentiment se u této akcie posouvá z velmi negativního k pozitivnějšímu. Přispívá k tomu mimo jiné stabilizace poptávky, možnost zlepšení marží a očekávané uvedení cybertrucku na trh. pak má ve srovnání s mladými technologickými firmami „reálné zisky“. A ve srovnání s těmi největšími má zase mnohem lepší růstový výhled. Analytik připouští, že se svou strategií nemusí být úspěšná. Tedy nemusí dosáhnout úspěchu při prodeji zmíněného softwaru a pak by nedošlo k opětovnému růstu marží. On se ale domnívá, že úspěch se dostaví, protože software má „velkou hodnotu pro spotřebitele“.

Často zvaným hostem diskusí o technologických akcií je na CNBC Dan Ives z Wedbush Securities. Ten na CNBC uvedl, že marže firmy v následujících čtvrtletích mohou klesat. Nicméně se stále více ukazuje, jakou hodnotu mají jednotlivé aktivity firmy včetně jejích nabíjecích stanic, baterií a v neposlední řadě umělé inteligence. Také Ives se totiž domnívá, že trhy její přínosy pro Teslu stále nedoceňují.



Ives hovořil i o tom, že v budoucnu přijde s vozem, jehož cena bude pod 30 tisíci dolary. To podle něj bude moment, „kdy poptávka začne skutečně růst.“ „Zelená vlna“ ale není „hrou s nulovým součtem“. Jinak řečeno, je příležitostí i pro řadu dalších firem, tradičních automobilek i těch nových, jako je Rivian. Podle experta přitom do automobilového průmyslu přichází největší změna od padesátých let minulého století.



Zdroj: CNBC