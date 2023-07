Konec býčího běhu dolaru označují tržní medvědi za konec jedné éry

Možná to byl týden, který zlomil dolar. Nejhorší propad dolaru od listopadu, který nastal v minulém týdnu, označuje spoustu stratégů a investorů za bod obratu pro světovou primární rezervní měnu, který má konečně být na dosah ruky. Mají-li pravdu, bude to mít dalekosáhlé důsledky pro globální ekonomiky a finanční trhy.



Americká měna balancuje na nejnižší úrovni za více než rok poté, co známky ochlazování inflace podpořily sázky, že Federální rezervní systém brzy přestane zvyšovat úrokové sazby. Dolaroví medvědi se dívají ještě dále dopředu, na to, co nazývají nevyhnutelným snížením sazeb. Tržní konsensus vidí první snížení očekává někdy v roce 2024.



"Náš výhled, že dolar vstoupí do víceletého klesajícího trendu, je částečně založena na skutečnosti, že cyklus utahování Fedu se promění v cyklus uvolňování, a to stáhne dolar dolů, i když ostatní centrální banky také škrtají," řekl Steven Barrow, šéf strategie G-10 ve Standard Bank.

Ukazatel dolaru agentury Bloomberg se na začátku pondělního asijského obchodování příliš nezměnil. Minulý týden klesl o 2 procenta, což je největší týdenní pokles od pěti dnů do 11. listopadu.



Je těžké nadhodnotit potenciální dominový efekt dlouhodobého propadu dolaru. Snížilo by to dovozní ceny pro rozvojové země, což pomáhá zmírnit jejich inflační tlaky. Obrat dolaru také posílí měny, jako je juan, který klesá už měsíce, a převrátí populární obchodní strategie navázané na slabší juan. Obecněji řečeno, měkčí americká měna by měla tendenci zvyšovat vývoz amerických firem na úkor jejich protějšků v Evropě, Asii i jinde.

Graf: Dolar klesl na nejnižší úroveň za více než rok





Zdroj: Bloomberg



K ziskům komodit jako zlato a ropa v dolarech v minulém týdnu přispěl také 2% pokles dolarového indexu. Mnoho investorů čekalo na začátek klesající trendu dolaru několik měsíců, výprodej podle manažerů fondů od M&G Investments po Asset Management povede k vyšší výkonnosti aktiv jako juan a měn rozvíjejících se trhů.



"Nejpravděpodobnější cestou vpřed je, že dolar zůstane slabý i v nadcházejících měsících," řekl Peter Vassallo, manažer fondu Asset Management. Sází na zisky australského dolaru, novozélandského dolaru a norské koruny.



Samozřejmě existuje dlouhá historie investorů, kteří se spálili předčasnými sázkami na snížení sazeb Fedu, které by potopili dolar. Tak tomu bylo na začátku letošního roku, kdy se zdálo, že měna je na pokraji vleklého klesajícího trendu, jen aby se stabilizovala, když americká ekonomická data vedla k závěru, že Fed nehodlá přestat zvyšovat. Pro medvědy je hrozbou, že se dynamika bude opakovat, zejména s tím, že Fed pravděpodobně již tento měsíc sazby utáhne.

Vývoj dolaru vůči koruně za poslední měsíc



Ve společnosti Invesco Asset Management není Georgina Taylor zatím připravena snížit svou dolarovou expozici. Stále pevně v režimu sledování dat, analytička není připravena konstatovat, že bitva o zkrocení inflace skončila. "Příběh úrokového diferenciálu kolísá, ale dolaru bych se nevzdala," řekla s tím, že absolutní rozdíl v reálných výnosech zůstává vysoký.



Americká ekonomická odolnost je důvodem, proč Michael Cahill z očekává, že jakýkoli pokles dolaru bude pravděpodobně mělčí než v minulých cyklech. Podpora dolaru by se však mohla zhroutit, pokud Fed vyhlásí konec svého boje s inflací, i když je Evropská centrální banka nucena držet sazby vyšší po delší dobu. "Největším rizikem, které by mohlo vést k dalšímu poklesu dolaru, je to, že se světový inflační obraz rozejde," řekl Cahill, člen skupiny G-10 FX stratég. Banka předpovídá, že dolar v roce 2024 oslabí na 1,15 dolaru za euro ze současných zhruba 1,12 dolaru a jen posílí na 125 za dolar ze současných zhruba 139.



Dolaroví medvědi se také mohou opřít o valuační měřítka. Síla měny byla vůči juanu obzvláště výrazná, a to do té míry, že se reálný efektivní směnný kurz japonské měny vůči dolaru dostal na nejnižší úroveň za poslední desetiletí.

Graf: Inflačně očištěný juan je téměř nejslabší za poslední desetiletí





Zdroj: Bloomberg, Bank for International Settlements



"Z hlediska ocenění je dolar stále velmi nadhodnocený," řekl Paresh Upadhyaya, ředitel měnové strategie ve společnosti Amundi Asset Management. Poukazuje na dvojí deficit USA – obchodní a rozpočtové schodky – jako na strukturální protivítr. Má však na mysli také další dynamiku, kterou pozorovatelé trhu často citují, teorii dolarového úsměvu.



Předpokládá se, že dolar obvykle získává na hodnotě, když je ekonomika USA buď v těžkém propadu, nebo v robustní expanzi – a v dobách mírného růstu klopýtají. "Pokud USA zorganizují měkké přistání, je to pravděpodobně nejlepší varianta pro slabší dolar, který si můžete přát," řekl Upadhyaya.



Zdroj: Bloomberg