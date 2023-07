Rozbřesk: Koruna pod tlakem domácích sazeb

Koruna v posledních měsících vyklízí pozice a oproti dubnovým maximům již odepsala více než 60 haléřů. Prodejní tlaky přetrvávají také v tomto týdnu, když koruna prolomila hranici 23,90 EUR/CZK. Na první pohled je překvapivé, že české měně nepomáhá ani dobrá nálada na globálních trzích – solidní zisky amerických akciových indexů a pokles úrokových sazeb v reakci na slabší inflační čísla. Podobně ani slabší dolar, jenž typicky hraje koruně do karet, tentokrát větší vzpruhu nepřinesl.



Důvodem je fakt, že k prudké korekci dochází i podél tuzemské výnosové křivky. Pokles sazeb je sice primárně reakcí na vývoj na hlavních trzích, svou roli však hrají také domácí faktory – především série holubičích makro čísel a přesvědčivě nastolená desinflační trajektorie. Výsledkem jsou rostoucí tržní sázky na pokles úrokových sazeb v podání ČNB – o více než 100bps ještě do konce letošního roku. Pro korunový trh by tento scénář implikoval výrazné zúžení úrokového diferenciálu a zjevnou pobídku pro těkavý zahraniční kapitál jít zase o dům dál.



Koruně nehrají do karet ani poslední komentáře tuzemských centrálních bankéřů. Nejprve od Tomáše Holuba, dlouhodobého jestřába v rámci bankovní rady, který již nevidí prostor pro vyšší sazby. Eva Zamrazilová pak v tomto týdnu podotkla, že očekává postupné oslabování koruny až o korunu na horizontu jednoho roku. Pro trhy může jít o lehce holubičí překvapení vzhledem k ochotě tolerovat i slabší korunu, než s čím počítá aktuální prognóza (24,40 EUR/CZK ve třetím čtvrtletí příštího roku).



To vše může korunu držet dále pod tlakem, zvláště pokud by v příštím týdnu měla ECB doručit další jestřábí překvapení. Ani v takovém případě ale nečekáme dramatickou korekci – v platnosti zůstává brzda v podobě intervenčního závazku, a přestože ČNB časem nemusí vadit slabší koruna, rozhodně nebude chtít nyní vidět její skokové oslabení. Navíc máme za to, že aktuální sázky na letošní pokles úrokových sazeb v Česku jsou přehnané, což by mělo výhledově zčásti tlumit prodejní tlaky na koruně.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna včera dále ztrácela půdu pod nohama a podívala se nad 23,90 EUR/CZK. Navzdory pozitivnímu sentimentu na globálních trzích se koruně nedaří, ať již z důvodu poklesu domácích úrokových sazeb nebo holubičích komentářů tuzemských centrálních bankéřů (viz úvodník).



Eurodolar

Eurodolar zůstává zaparkován v blízkosti 1,12, přičemž se nenechal ani rozhodit výraznými pohyby libry v reakci na britskou nižší než očekávanou inflaci (ta dost zásadně zredukovala sázky na to, že Bank of England zvedne sazby opět o 50bps).

Počínaje dnešním dnem fakticky začíná období rádiového klidu pro centrální bankéře z Fedu a ECB před zasedáním dotyčných bank. Mezitím však bude eurodolar monitorovat i týdenní data z amerického trhu práce a eventuálně i podnikatelskou náladu od Philly Fedu.