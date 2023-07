Co by mohlo rozdrtit rostoucí býčí trh? Cramer nebezpečí vidí, jsou ale nepravděpodobná

Jim Cramer z CNBC ve středu řekl, že Wall Street konečně dohání své dlouhodobé přesvědčení, že trh je býčí od loňského vrcholu inflace. Bez ohledu na to uvedl několik možných faktorů, které by podle něj mohly "zabít býka". "Teď nevím, kolik z těchto negativů by muselo vyplavat na povrch, aby porazili býka," řekl Cramer. "Ale jsou to možnosti."



Cramer nejprve poukázal na inflaci jako na jeden z faktorů, který by mohl skutečně rozdrtit býčí trh. Nová pracovní místa v infrastruktuře v příštím roce by mohla vyvolat vlnu mzdové inflace a Federální rezervní systém by mohl pokračovat ve zpřísňování sazeb, řekl.



"Pokud se krátké sazby dostanou dostatečně vysoko, peníze skutečně odtečou z tohoto trhu jako voda, není to přitom tak vzdálená možnost," řekl Cramer. "Pochybuji, že bude nutné, aby sazby Fed vzal tak vysoko, ale snadno by to porazilo býka a Fed by to mohl udělat."



Poznamenal také, že recese by samozřejmě mohla znamenat katastrofu na trhu. Bezprostřední recesi však považuje za nepravděpodobný výsledek, částečně kvůli nedávným pozitivním zprávám o příjmech velkých bank, nízké míře nezaměstnanosti a spotřebitelům, kteří mají v průměru více hotovosti než před několika lety.



Nadhodnocené valuace by také mohly být nebezpečím pro býčí trh, zejména pokud jde o umělou inteligenci, řekl Cramer, přičemž investoři vyhazují peníze do jakékoli společnosti, která nabízí inovativní produkty umělé inteligence.



Výsledková sezóna ještě neskončila, dodal, a je možné, že klíčoví hráči, jako je Cramerových "Sedm statečných", tj. technologičtí giganti, kteří v současné době vedou trh, nebudou fungovat tak dobře, jak se očekávalo.



Cramer zdůraznil geopolitické události, které mají také schopnost srazit trh, jako je eskalace napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem nebo nový vývoj v probíhající válce Ruska s Ukrajinou.



"Je dost peněz, které stále sázejí na recesi nebo sedí na okraji v krátkodobých státních dluhopisech, takže si myslím, že tento býk může mít stále hybnou sílu vpřed," řekl Cramer. "Jistě, něco by se mohlo ošklivě pokazit, ale v tuto chvíli si myslím, že jsme příliš brzy na to, abychom tento krok brzy skončili. Tolik investorů se právě teď probouzí a uvědomuje si, že býčí trh vůbec existuje, což ztěžuje vykouzlení seriózní medvědí teze."



Zdroj: CNBC