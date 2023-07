Když dva dělají totéž, není to totéž... Facebook versus Snap nejen o sázkách na umělou inteligenci

CEO společnosti Meta, Mark Zuckerberg, je opět oblíbeným na Wall Street. Totéž nelze říci o generálním řediteli společnosti Snap, Evanu Spiegelovi. Obě společnosti byly zasaženy změnou ochrany osobních údajů iOS na konci roku 2021 a širším ekonomickým otřesem v loňském roce, na který upozornila prudce rostoucí inflace, rostoucí úrokové sazby a válka na Ukrajině. Jejich reklamní obchody se zmenšily a investoři se dostali na kauci. Následovalo hromadné propouštění. Tento týden se však v několika po sobě jdoucích dnech ukázalo, že kontrast mezi oběma společnostmi je zřetelnější než kdykoli předtím.

Akcie Snapu se ve středu propadly o 14 % poté, co odpoledne předtím zveřejnily neuspokojivou prognózu. Akcie společnosti Meta ve středu v prodlouženém obchodování vyskočily o téměř 7 % po lepších než očekávaných výsledcích, návratu k dvoucifernému růstu a růžovému výhledu pro třetí čtvrtletí. Akcie Meta nyní za rok vzrostly o více než 160 %. Snap vzrostl o 20 %, přibližně v souladu s indexem S&P 500.

Graf: Dlouhodobý vývoj akcií Snap





Ani Zuckerberg, ani Spiegel nemají v plánu omezit výdaje na experimentální projekty. Meta pálí čtvrtletně miliardy dolarů na futuristickém metaverzu a Snap nalévá hotovost do produktů a služeb rozšířené reality. Oba silně vychvalují výhody umělé inteligence.



Rozdíl je v tom, že Meta upravila své finance. Zatímco tržby Snapu klesly ve druhém čtvrtletí o 4 %, Meta opět solidně roste, tažena reklamním byznysem . Finanční ředitelka Meta Susan Li řekla analytikům ohledně výdělků společnosti, že příjmy z reklamy vzrostly částečně kvůli nárůstu výdajů online maloobchodníků a čínských společností, což pokračuje v trendu z předchozího čtvrtletí. Li také řekl, že online inzerenti přijímají službu Meta's Advantage+, která podle analytiků pomáhá společnosti zlepšit efektivitu jejího reklamního systému po změně soukromí v systému iOS.

Graf: Dlouhodobý vývoj akcií Meta





„Vidíme, že se tato práce promítá do výsledků pro inzerenty, protože růst konverzí zůstává ve 2. čtvrtletí silný,“ řekl Li.



I přes oživení reklam se analytici zeptali Zuckerberga na výzvu k zisku ohledně obchodního zdůvodnění investování do metaverze a vyjádřili obavy z rostoucích ztrát v pobočce společnosti Reality Labs.



Zuckerbergův názor na investici společnosti do metaverse – která inspirovala změnu názvu na Meta v roce 2021 – se nadále soustředí na myšlenku, že společnost potřebuje vlastnit platformu. má iOS, Google má Android a byl vždy nucen hrát podle jejich pravidel, aby získal distribuci pro své aplikace, mezi které patří Instagram a WhatsApp.



Metaverze je místem, kde Zuckerberg vidí tuto dynamickou změnu. Řekl však, že to může trvat deset let, a ve středu analytikům řekl, že „nemůžu vám zaručit, že budu mít v této sázce pravdu“. "Myslím, že toto je směr, kterým se svět ubírá," řekl Zuckerberg. „Dnes má brýle jedna miliarda nebo dvě miliardy lidí; Myslím, že v budoucnu budou všechny chytré brýle." Mezitím Spiegel navrhl Snapovy AR projekty jako „dlouhodobě zaměřenou“ investici, která představuje „rozšíření naší základní platformy spíše než zcela nové sázky“.



Analytik se Spiegela zeptal, zda má společnost „mnoho zaměstnanců, kteří pracují na pětiletých a víceletých projektech, které negenerují příjmy“, čímž zdůraznil obecné obavy, že Snap tráví příliš mnoho času a investic do budoucnosti. řešení okamžitých finančních problémů.



A zatímco Meta zdánlivě vyřešila většinu svých problémů s reklamami, Snap stále bojuje.



„Ziskovost je obzvláště ovlivněna velkým nárůstem výdajů na infrastrukturu, protože Snap investuje do AI, aby zlepšil uživatelský dojem a také se pokusil zlepšit možnosti cílení reklam,“ napsal James Cordwell, analytik Atlantic Equities, v poznámce pro klienty. . Cordwell jako „subškálová platforma“ řekl, že je skeptický ke schopnosti Snapu uspět v těchto oblastech a přitom „stále poskytovat investorům atraktivní výnosy“.



Zdroj: CNBC