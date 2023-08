Rozbřesk: Česká ekonomika o vlásek unikla kontrakci, poptávka v eurozóně stále robustní

Ještě včera brzy ráno to mohlo vypadat, že cyklus zvyšování úrokových sazeb v eurozóně je dost možná u konec, neb ekonomická data začínají vypadat přinejmenším smíšeně a rétorika ECB je náležitě obrušována. Sada dopoledne zveřejněných klíčových makrodat však tento obraz dost zásadně korigovala.



Po stagnaci v 1. čtvrtletí ekonomika eurozóny vzrostla mezikvartálně o 0,3 %, což bylo rychlejší tempo než se nakonec čekalo. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je HDP vyšší o 0,6 %. Jedná se pouze o bleskový odhad HDP, takže ještě může dojít ke změnám, ale přesto údaj naznačuje, že ekonomika eurozóny si až dosud vedla poměrně dobře dobře a to navzdory narůstající restrikci ECB a zpomalující růst v zahraničí (především v Číně). Dodejme, že teritoriálně přišlo pozitivní překvapení v podobě raketového růstu v Irsku (3,3 % mezikvartálně) a v podobě 0,5% mezičtvrtletním nárůstu ve Francii. Na druhé straně například italská ekonomika nečekaně poklesla o 0,3 %. e stejný okamžik, kdy byla zveřejněna data za HDP, dorazily na trhy i údaje i červencové inflaci v eurozóně. Připomeňme, že celková inflace podle očekávání klesla o 0,1 % m/m přičemž vzrostla o 5,3 % meziročně, což značí jen mírné zpomalení oproti červnovým 5,5 %. Základní cenové tlaky však zůstaly velmi silné, když jádrová inflace dosáhla nezměněné úrovně 5,5 %. Z pohledu ECB je však velmi nepříjemné, že meziroční růst cen v sektoru služeb dosáhl nové rekordní úrovně ve výši 5.6%.



Po včera zveřejněných datech nám tedy naše makro analýza (růst HDP, cen a měnové politiky ECB) napovídá, že poptávka v ekonomice eurozóny zůstává velmi silná a je to především ona, která generuje inflační tlaky v měnové unii. Jinak řečeno - bylo by žádoucí, aby ECB svoji politiku přece jenom ještě více utáhla. Neboli za daného stavu věcí vidíme zářijové zvýšení úrokových sazeb ECB (o dalších + 25bps) jako stále velmi pravděpodobné.





*** TRHY ***



Koruna

Ani nepřesvědčivý růst české ekonomiky (+0,1% qoq) korunu nezadržel od mazání předchozích ztrát - tj. k návratu pod úrovně 24,00 EUR/CZK. Svojí roli sehrává bezesporu i blížící se čtvrteční zasedání ČNB, před kterým v uplynulém týdnu trhy dostaly spíše lehce jestřábí komentáře korigující relativně agresivní očekávání na pokles úrokových sazeb v tomto roce.



Koruna dnes bude po ránu monitorovat výsledek indexu podnikatelských nálad (PMI) v českém průmyslu, který zřejmě nebude vypadat hezky (s ohledem na podobná německá data). Odpoledne může vstoupit do hry i výsledek českého rozpočtu za červenec.



Eurodolar

Eurodolar sice začal týden díky datům z eurozóny (viz úvod) pozitivně, ale v průběhu amerického a asijského obchodování své zisky vymazal a naopak směřuje pod 1,10.



Dnešek by již měl být výhradně o amerických datech. Jednak bude zveřejněn index podnikatelské nálady v americkém průmyslu a jednak přijdou na pořad důležitá data z trhu práce týkající se počtu (nově) otevřených pracovních pozic. Oba údaje mohou dodat další podnět k úvahám zdali je měkké přistání americké ekonomiky nejen možné, ale i pravděpodobné.