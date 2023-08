Perly týdne: Slabší srpen, ale konec roku na akciových rekordech?

Portfolio manažerka společnosti AlphaSimplex Katy Kaminski hovořila na Yahoo Finance o vývoji na trhu s ropou, významnou roli podle ní hraje Čína a dolar. Tom Lee ze společnosti Fundstrat Global Advisors uvažuje o silnější srpnové korekci, ale na konci roku vidí americké akcie na nových rekordech.



Tahouni ceny ropy: Na Yahoo Finance poukazují na pokles cen ropy v reakci na slabá čísla z čínské ekonomiky. Portfolio manažerka společnosti AlphaSimplex Katy Kaminski v této souvislosti uvedla, že na trhu se na jedné straně projevují snahy OPEC o zvýšení cen této komodity. Proti ale působí právě vývoj v Číně a také silnější dolar. Jde také o faktory, které je podle investorky ve vztahu k ropě dobré sledovat i nadále. Pokud by totiž dolar dále posiloval a ze strany Číny přicházela „destrukce poptávky“, ropa by měla mít tendenci k dalšímu poklesu.



Kaminski také hovořila o tom, že „ropa je první věcí, kterou je třeba sledovat ve vztahu k inflaci“. Je totiž vstupem do řady výrobních procesů a také určuje cenu paliv u čerpacích stanic. Inflační překvapení tak podle expertky do značné míry bude určovat to, co se děje na trhu s ropou. Což nyní znamená i vliv toho, že „poptávka z Číny se nedostavila“. Akciím v americkém energetickém sektoru by pak podle investorky mohla mimo jiné pomoci silnější poptávka ze strany domácího spotřebitele, či nižší dolar, který by zvedl konkurenceschopnost domácího sektoru ve srovnání se zbytkem světa.



Slabý srpen: Tom Lee ze společnosti Fundstrat Global Advisors nedávno varoval, že srpen by mohl být na amerických trzích slabším měsícem. Nyní uvažuje o tom, že pokles by se mohl ještě prodloužit. Celkově byl přitom Lee po řadu měsíců býkem a to „i v době, kdy jiní nebyli“. Nyní na CNBC uvedl, že jádrová inflace v USA stále odráží předchozí situaci na trhu s bydlením, ale tlaky tu budou slábnout. V polovině příštího roku by se pak jádrová inflace mohla podle investora pohybovat i pod 2 %.



Lee následně zmínil, že stranou trhu stále stojí velký objem hotovosti a on se stále domnívá, že i přes slabý srpen americký trh na konci roku uzavře na historických maximech. Pokud centrální banka ještě jednou zvedne sazby, „trhy to mohou vstřebat“, pak se sazby stabilizují a to pomůže dalšímu růstu akcií. Lee zmínil i slabší čínskou ekonomiku, což znamená, že „exportuje do světa deflaci“. Ta následně snižuje inflační tlaky v USA. Nicméně „nikdo nechce, aby druhá největší ekonomika spadla do recese“.



Odkupy stále silné: Jak v následujícím grafu ukazuje , v roce 2022 dosáhly schválené odkupy akcií na americkém trhu rekordní hodnoty 866 miliard dolarů a meziročně se zvýšily o 28 %. Letos zatím dosahují 709 miliard dolarů a nachází se tudíž 18 % pod loňskou hodnotou:





Zdroj: X



Jak vyřešit investiční dilema u malých společností: Akcie malých společností jdou svými valuacemi dlouhodobě dolů a právě valuace nyní hovoří v jejich prospěch. Nicméně je pravda, že s posunem směrem k menším firmám klesá kvalita společností, roste jejich zadlužení a zvyšuje se citlivost na sazby. Pro CNBC to uvedl Simeon Hyman z ProShares Advisors. On toto dilema řeší tak, že u malých společností hledá ty, které vykazují vyšší růst dividend. Pak nachází společnosti, které „nemají problém s kvalitou, ale je tu diskont na straně valuací“.



„Heslem dne“ jsou tedy podle investora „malé dividendové akcie“. A hlavně ty, které dosahují vyššího růstu zisků. V případě dividendových titulů pak nemusí investor, co se týče návratnosti tolik spoléhat na růst ceny akcie, protože část návratnosti je generována právě dividendami. Chybou by pak podle experta bylo zaměřovat se stále na velké technologické firmy, příležitosti je totiž nutno už hledat jinde.



Hyman se domnívá, že valuace celého trhu už růst nebudou a další pohyb cen směrem nahoru „musí přijít ze strany zisků“. K tomu dodal, že rovnovážná úroveň reálných výnosů desetiletých vládních obligací je podle něj na 2 %. S dlouhodobější inflací mezi 2 – 2,5 % by se tak výnosy dluhopisů držely na současných úrovních. Což mimo jiné znamená, že valuace by nebyly podpořeny opětovným poklesem výnosů. A to ani v případě, že by Fed začal snižovat sazby. Ani poté totiž podle experta k poklesu výnosů dlouhodobějších obligací nedojde.



K tématu atraktivity mezinárodních trhů investor uvedl, že levné jsou z historického pohledu i evropské akcie. On sám by ale preferoval zmíněné akcie malých firem v USA před Evropou. Negativního vývoje na čínských trzích se pak expert podle svých slov neobává, protože Čína je sice nyní významnou ekonomikou, ale historicky nikdy nedošlo k tomu, že by vývoj na jejích akciových trzích nějak předbíhal vývoj v USA a ukazoval směr na amerických trzích. Vlastně tomu tak podle Hymana není u žádného zahraničního trhu.