Agentura Fitch varuje, že může snížit rating desítkám bank včetně JPMorgan

Analytik Fitch Ratings varoval, že americký bankovní průmysl se přiblížil k dalšímu zdroji turbulencí – riziku prudkého snížení ratingu u desítek amerických bank, které by mohly zahrnovat i větší banky typu Chase.



Ratingová agentura v červnu snížila hodnocení zdravotního stavu tohoto odvětví, což je krok, o kterém analytik Chris Wolfe řekl, že zůstal do značné míry bez povšimnutí, protože nezpůsobil snížení ratingů bank. Ale další jednostupňové snížení skóre odvětví na A+ z AA- by donutilo Fitch přehodnotit ratingy každé z více než 70 amerických bank, které pokrývá, řekl Wolfe. "Pokud bychom to přesunuli na A+, pak by to překalibrovalo všechna naše finanční opatření a pravděpodobně by se to promítlo do negativních ratingových akcí," řekl Wolfe.



Ratingové společnosti, na které se spoléhají investoři do dluhopisů, v poslední době svými akcemi rozvířily trhy. Minulý týden agentura Moody’s snížila hodnocení 10 malých a středních bank a varovala, že může přijít škrty pro dalších 17 věřitelů, včetně větších institucí jako Truist a U.S. Bank. Začátkem tohoto měsíce agentura Fitch snížila dlouhodobý úvěrový rating USA kvůli politické dysfunkci a rostoucímu dluhovému zatížení, což byl krok, kterému se obchodní lídři včetně generálního ředitele Jamieho Dimona vysmáli.

Tabulka: Fitch hodocení amerických bank

Zdroj: CNBC, Fitch Ratings

Poznámka: Banky označené tučně jsou považovány za globálně systémově důležité; banky uvedené kurzívou jsou regionální.



Tentokrát má Fitch v úmyslu signalizovat trhu, že snížení hodnocení bank, i když to není samozřejmé, je skutečným rizikem, řekl Wolfe. Červnová akce firmy posunula skóre „provozního prostředí“ v odvětví na AA- z AA kvůli tlaku na úvěrový rating země, regulačním mezerám odhaleným březnovými krachy regionálních bank a nejistotě kolem úrokových sazeb.



Problém vzniklý dalším snížením na A+ je v tom, že skóre v tomto odvětví by pak bylo nižší než u některých z jeho nejlépe hodnocených věřitelů. Dvě největší banky v zemi podle aktiv, a , by v tomto scénáři pravděpodobně byly sníženy na A+ z AA-, protože banky nemohou mít vyšší hodnocení než prostředí, ve kterém působí. A pokud dojde ke snížení u špičkových institucí, byla by agentura Fitch nucena alespoň zvážit snížení ratingu všech jejich kolegů, tvrdí Wolfe. To by mohlo potenciálně přiblížit některé slabší věřitele statusu neinvestičního stupně.



Těžká rozhodnutí



Například BankUnited se sídlem v Miami Lakes na Floridě s ratingem BBB je již na spodní hranici toho, co investoři považují za investiční stupeň. Pokud by firma, která má negativní výhled, klesla o další stupeň, byla by nebezpečně blízko ratingu neinvestičního stupně.



Wolfe řekl, že nechce spekulovat o načasování tohoto potenciálního pohybu nebo jeho dopadu na firmy s nižším ratingem. "Měli bychom udělat nějaká rozhodnutí, jak na absolutním, tak relativním základě," řekl Wolfe. "Absolutně mohou existovat některé BBB-banky, kde jsme již zhlodnili spoustu negativ a možná by si mohly udržet svůj rating."



Sazby, výchozí hodnoty



Pokud jde o to, co by mohlo přimět Fitch ke snížení ratingu odvětví, největším faktorem je dráha úrokových sazeb určovaná Fedem. Někteří prognostici trhu uvedli, že Fed již možná dosáhl vrcholu zvýšování sazeb a mohl by je příští rok snížit, ale to není samozřejmé. Vyšší sazby po dobu delší, než se očekávalo, by tlačily na ziskové marže odvětví.



„Co nevíme, je, kde se zastaví Fed? Protože to bude velmi důležitý indikátor k tomu, co to znamená pro bankovní systém,“ řekl.



Související problém je, jestli nesplácení úvěrů v tomto odvětví překročí to, co Fitch považuje za historicky normální úroveň ztrát, řekl Wolfe. Nesplácení má tendenci narůstat v prostředí zvyšování sazeb a Fitch vyjádřila znepokojení nad dopadem nesplácení úvěrů na menší banky.



"To by nemělo být šokující nebo alarmující," řekl. "Ale pokud překračujeme [normalizované ztráty], možná nás to nakopne."



Dopad takového rozsáhlého snížení ratingu je těžké předvídat. V návaznosti na nedávné škrty Moody’s analytici uvedli, že snížené banky budou muset platit investorům více za nákup jejich dluhopisů, což dále snižuje ziskové marže. Vyjádřili dokonce obavy, že některé banky by mohly být zcela vyřazeny z dluhových trhů. Snížení ratingu by také mohlo vyvolat nežádoucí ustanovení v dohodách o půjčkách nebo jiných složitých smlouvách.



"Není nevyhnutelné, že to rating klesne," řekl Wolfe. "Mohli bychom být na AA- dalších 10 let." Ale pokud to půjde dolů, bude to mít následky."

Zdroj: CNBC