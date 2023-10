Ruská centrální banka obnoví měnové kontroly, rubl v reakci posiluje

Ruská centrální banka dnes podpořila rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina znovu zavést měnové kontroly, aby se zastavilo prudké oslabování rublu. Vláda ve středu pozdě večer oznámila, že Putin podepsal dekret o znovuzavedení kapitálových kontrol pro nezveřejněný seznam 43 vývozních firem. Rubl se dnes dopoledne v reakci na to vyšplhal na více než dvoutýdenní maximum. Informuje o tom agentura Reuters.



Ruští exportéři tak podle agentury DPA budou opět muset po dobu šesti měsíců prodávat část svých devizových příjmů centrální bance. Tento krok slouží ke "snížení krátkodobé volatility trhu", okomentovala dnes centrální banka prezidentův výnos. Moskva zavedla měnové kontroly kvůli pádu rublu záhy poté, co loni v únoru vyslala svá vojska na Ukrajinu, později opatření zrušila.



Opatření se dotkne především společností, které vyvážejí energii, kovy, chemické výrobky, dřevěné produkty nebo obilí a získávají za ně devizové prostředky. Podle Kremlu se v Putinově výnosu ze středečního večera uvádí, že vláda určí termín platnosti opatření a přesné procento deviz, které mají firmy bance prodat.



Centrální banka se k měnovým kontrolám dosud stavěla odmítavě a snažila se podpořit kurz ruské měny vyššími úrokovými sazbami. Od července úroky zvýšila o 5,5 procentního bodu, protože slabší rubl zesílil už tak výrazné inflační tlaky. Podle Reuters se očekává, že banka 27. října úroky zvedne znovu.



Ruská měna letos ztratila přibližně 38 procent své hodnoty. Naposledy se obchodovala těsně nad minimy, která byla zaznamenána po zahájení války proti Ukrajině na jaře 2022. Na začátku tohoto týdne se rubl opět dostal pod hranici 100 rublů za jeden americký dolar. Jedno euro mělo dnes hodnotu něco málo přes 103 rublů.



Putinův dekret rovněž počítá s tím, že do některých podniků budou vysláni zmocněnci ruského úřadu finančního dohledu, aby kontrolovali prodej cizí měny. Tato opatření by podle něj měla dlouhodobě zlepšit transparentnost devizového trhu a zamezit spekulacím. "Počítáme s tím, že zavedené povinnosti prodávat devizové příjmy nebudou pro účastníky trhu s dobrými úmysly přítěží," uvedl podle DPA místopředseda ruské vlády Andrej Belousov.



Profesor na ruské Vysoké škole ekonomické Jevgenij Kogan agentuře Reuters řekl, že kontroly by měly pomoct posílit rubl, což je podle něj obzvláště důležité, protože zvýšení sazeb má na rubl dopad s pěti až sedmiměsíčním zpožděním. "Takže toto opatření, i když není z ekonomického hlediska nejlepší, je dnes pravděpodobně... životně nezbytné," řekl Kogan.