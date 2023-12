Hamás podle médií možná profitoval ze sázek na pokles izraelských akcií

Útok hnutí Hamás ze 7. října zaskočil izraelskou armádu. Někteří obchodníci na finančních trzích však o záměrech Hamásu zřejmě s předstihem věděli a vydělali velké množství peněz, protože několik dnů před útokem vsadili na pokles cen izraelských akcií. Informovaly o tom izraelské servery The Times of Israel a Haarec s odvoláním na studii dvou amerických univerzitních pracovníků. Na těchto transakcích se mohlo podle izraelských serverů obohatit přímo hnutí Hamás.



"Naše zjištění naznačují, že obchodníci informovaní o nadcházejícím útoku profitovali z těchto tragických událostí," píše se ve studii. Podle ní několik dnů před útokem spekulace na pokles cen akcií izraelských podniků výrazně vzrostly a překonaly úrovně z "četných dřívějších krizových období".



Izraelské úřady podle agentury Reuters informace obsažené ve studii zkoumají. "Úřadu je tato záležitost známa a příslušné orgány ji vyšetřují," citovala agentura izraelský úřad pro cenné papíry.



Útok ze 7. října rozpoutal válku mezi Izraelem a hnutím Hamás."Válka má významné ekonomické dopady, a to jak na reálnou ekonomickou aktivitu, tak na finanční trhy," uvedla minulý týden izraelská centrální banka, která kvůli konfliktu zhoršila výhled izraelské ekonomiky na letošní i příští rok.

Zdroj: čtk, Google Finance