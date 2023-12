Rozbřesk: Inflace podle očekávání zvolnila, klíčový bude leden a efekt přecenění. Dveře pro první lehký pokles sazeb v prosinci jsou otevřené

Ceny v souladu s naším očekáváním v listopadu meziměsíčně vzrostly jen kosmeticky (+0,1 %), což vedlo ke zvolnění meziroční dynamiky inflace z 8,5 % na 7,3 %. Co nás překvapí při pohledu do struktury inflace?



Překvapil rychlejší nárůst cen elektrické energie (+1,6 %), který je pravděpodobně dán koncem delších fixací u některých klientů (k velkým změnám tarifů v listopadu totiž nedocházelo). Na druhou stranu o něco výrazněji meziměsíčně zlevnily ceny potravin a nealkoholických nápojů (-0,4 %). Vývoj je však značně nerovnoměrný - zlevňující maso a vejce versus zdražující zelenina a sýry. A o něco výrazněji také poklesly ceny pohonných hmot (-3,4 % meziměsíčně).



Z pohledu ČNB zůstává klíčové sledovat momentum jádrové inflace. V tomto ohledu je bezesporu pozitivní sledovat pokračující slábnutí tlaků v sekci kultura a rekreace a o něco mírnější růst nájemného a cen v pohostinství a hoteliérství. Naopak trochu znepokojující je opětovný růst imputovaného nájemného, které má v jádrové inflaci poměrně vysokou váhu. Celkově se však i v listopadových číslech potvrzuje předpoklad prognózy ČNB o postupném odeznívání jádrových inflačních tlaků. Dveře pro první mírný pokles sazeb v prosinci jsou podle nás otevřené.



Prosincové zasedání ovšem i tak zůstává velmi nejisté - opatrnější členové bankovní rady mohou mít obavy z kombinace vysokých inflačních očekávání (v podnikovém sektoru) a silnějšího efektu lednového přecenění.V tomto kontextu některé z posledních zpráv skutečně nevyznívají úplně optimisticky. Jde zejména o lednový pohyb cen potravin, kde z výsledků jednání mezi vládou a maloobchodními řetězci vyplynulo, že nehledě na pokles DPH budou maloobchodní řetězce značnou část potravin od ledna zdražovat (zejména mléčné výrobky a zeleninu). I proto jsme revidovali náš odhad lednové inflace (leden 2024) směrem vzhůru - aktuálně na +2,1 % meziměsíčně a 3,3 % meziročně. V důsledku toho jsme posunuli vzhůru i náš odhad inflace pro celý rok 2024 na 2,9 % (ČNB odhaduje v listopadové prognóze 2,6 %).



Z pohledu ČNB je vidina lednového zdražení potravin a energií (pro část domácností) bezesporu nepříjemná, pokud se ovšem tentokrát neodrazí ve výraznějším zdražování v jádrových segmentech spotřebitelského koše v čele se službami, prostor pro nižší úrokové sazby se bude v příštím roce otevírat tak jako tak. Navíc některé předstihové indikátory zatím ukazují, že lednový nárůst cen ve službách tak výrazný být nemusí. Jedná se například o relativně nízké inflační momentum u předplatných a permanentek.



I po inflačních číslech dál v základním scénáři počítáme s prvním mírným poklesem sazeb (-25bps) již na prosincovém zasedání. Rozhodnutí však bude pravděpodobně velmi těsné a nelze vyloučit ani posun prvního kroku do roku 2024 (pravděpodobnosti scénářů 55:45 %).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává pod lehkým tlakem. Včerejší inflace, která z pohledu té jádrové zůstává lehce pod prognózou ČNB, nechává dveře otevřené lehkému poklesu úrokových sazeb na prosincovém zasedání (viz úvodník) - to je pro korunu bezesporu při jakýchkoliv pokusech o zisky důvod k opatrnosti. Čekáme v nejbližších seancích opatrné obchodování v lehké defenzivě.



Eurodolar

Eurodolar zůstává na začátku týdne ukotven v relativně úzkém obchodním pásmu 1,07-1,08 EUR/USD. Dnes bude eurodolarový trh zajímat zejména listopadový výsledek americké inflace, která by měla v meziročním vyjádření mírně poklesnout na 3,1 %. Z pohledu Fedu by se však nemělo jednat o zásadní impuls, pokud nedojde k velkému překvapení, zejména v inflačním jádru. Nadále tedy platí, že od Fedu změnu sazeb nečekáme a trhy budou zajímat především možné změny v tzv. dot plots, tj. posunu názorů centrálních bankéřů na sazby v příštím roce.



Akcie

Krátce po zahájení včerejšího obchodování to příliš nevypadalo, že by se trhu podařilo uzavřít v zelených číslech, některé velké technologické společnosti klesaly i o více než -3 %, nakonec však i technologický Nasdaq ukončil den v plusu, ačkoliv pouze kosmetickém. Mimo telekomunikačního sektoru (AT&T -1,8 %, Verizon -1,5 %) se podařilo všem hlavním odvětvím americké ekonomiky zakončit včerejší den v plusu. V případě technologického sektoru pak šlo spíše o poměrně smíšený vývoj (Apple -1,3 %, Alphabet -1,4 %, Microsoft -0,8 %, AMD +4,3 %, Intel +4,3 %, META -2,2 %, Nvidia -1,9 %).