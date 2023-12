Wood: Přichází období deflace, je dobré vybírat firmy, které si v něm povedou nejlépe

Cathie Wood z ARK Invest již nějaký čas hovoří o silných dezinflačních tlacích v americké ekonomice, nyní na CNBC uvedla, že tématem příštího roku bude dokonce deflace. Na počátku rozhovoru ovšem shrnula investiční strategii své firmy, podle které se v době prudkého růstu sazeb zaměřovala zejména na tituly a firmy, u kterých nejvíce věří v úspěch. Nyní by se podle investorky mělo dostavit období deflace a prudkého snižování sazeb, a to přináší i změnu ve strategii.



Období růstu sazeb bylo náročnější pro aktiva s delší durací. Nyní se Wood domnívá, že deflační prostředí bude prospívat těm společnostem, které se orientují na technologie a výrazně inovují. Nejde přitom o téma omezující se pouze na příští rok, Wood míní, že se týká několika příštích let.



Na CNBC k tomu podotkli, že právě takové firmy jsou ale předmětem zájmu Ark Invest po celou dobu existence této investiční společnosti. Wood ovšem vysvětlila, že změna nastává na straně koncentrace – zatímco v prostředí rostoucích sazeb se koncentrace akcií v portfoliu firmy zvyšovala a omezovalo se tak riziko spojené s aktivy s delší durací, nyní ARK invest více diverzifikuje. Následující obrázek ukazuje největší sázky této společnosti a jejich letošní zisky:





Zdroj: CNBC



Wood se také domnívá, že řada firem čeká na vhodnou příležitost pro vstup na akciový trh a „otevře se tedy okno IPO“. K ekonomickému vývoji pak investorka uvedla, že Fed sice bojuje s „inflačním drakem“, ve skutečnosti ale tento drak neexistoval, protože inflace byla svou povahou přechodná. A jak bylo uvedeno, Wood se domnívá, že nyní nastává období znatelných deflačních tlaků.



Jako příklad akcie, u které nyní ARK navyšuje pozice, Wood uvedla Meta Platforms. K ní řekla, že nebyla nadšená ze strategie a investic, které se zaměřovaly na Metaverzum, ale když vedení společnosti otočilo směrem k umělé inteligenci, došlo k podstatné změně. Meta je totiž podle expertky ve výborné pozici na to, aby z této technologie těžila.



Liz Ann Sonders ze společnosti Schwab ukazuje na X vývoj inflace očekávané za rok, a to ze strany amerických spotřebitelů. Strategička ke grafu píše, že tato očekávání nyní leží nejníže od října 2020:









