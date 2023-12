USA na půdě G7 navrhují zabavit 300 miliard USD ruských aktiv

Spojené státy na půdě G7 navrhují zabavení až 300 miliard dolarů (asi 6,6 bilionu korun) zmražených ruských aktiv, píše list Financial Times (FT). Ministři financí skupiny vyspělých zemí i jejich náměstci pracují na tom, aby byl návrh připravený k realizaci k druhému výročí ruské invaze na Ukrajinu 24. února příštího roku. USA mají podle listu podporu Japonska, Kanady a Británie, evropské země naopak mají pochybnosti.



Západní země zvažují různé možnosti postupu - od přímého zabavení ruských aktiv, až po využití jejich výnosů ke krytí úvěrů. Evropská unie se doposud pro zabavení aktiv ruské centrální banky nerozhodla, namísto toho se zabývá způsoby, jak využít jejich výnosy uložené v mezinárodním systému pro vypořádání plateb Euroclear, podle FT jde o až 191 miliard dolarů (asi 4,2 bilionu korun).



Washington zabavení ruských aktiv zatím veřejně nepodpořil, v diplomatických kruzích však letos rozšířil návrh, podle kterého by konfiskace financí Moskvy byla zákonná jakožto "opatření, které přiměje Rusko zastavit svoji agresi". Evropské země, kde leží většina dotyčného majetku, jsou však opatrnější a obávají se možných dopadů na finanční stabilitu i odvetných kroků Ruska. Například Itálie, která s novým rokem převezme předsednictví G7, se obává, že Moskva v reakci zakročí proti italským společnostem v Rusku. Ruská diplomacie již varovala, že v reakci na jakékoliv zabavení majetku zpřetrhá diplomatické vztahy se Spojenými státy.



Trojice pracovních skupin se má podle FT v následujících týdnech zabývat právními okolnostmi zabavení, způsoby provedení i snižováním potenciálních rizik a možnostmi, jak finance nejlépe využít k podpoře bránící se Ukrajiny.



Snahy v tomto směru každopádně dokazují, že vyspělé západní země mají společný zájem dát Moskvě najevo, že nedokáže překonat západní odhodlání podporovat Ukrajinu, a to jak ekonomicky, tak vojensky, komentuje vývoj FT. Rozdíly v přístupech k ruské invazi na Ukrajinu v rámci G7 se uskupení podařilo překonat v minulosti už několikrát, například při schvalování vůbec prvního sankčního balíčku nebo zavádění cenového stropu na ruskou ropu.