Návrat českého průmyslu k předcovidovým růstům je nyní nedosažitelný

Pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině citelně dopadly na dynamiku českého průmyslu. Průměrný meziroční růst zhruba o 4,5 procenta z let 2014 až 2018 je v současnosti nedosažitelný a bude to tak zřejmě ještě nějakou dobu. Vliv na to nyní má zejména slabá poptávka českých domácností. Ve svém textu, na který dnes upozornil na sociální síti X, to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).



Meziroční růst průmyslové výroby v Česku se v letech 2014 až 2018 stabilizoval na úrovni tří až šesti procent, v roce 2019 pak stagnoval především vlivem problémů v dominantním automobilovém průmyslu, napsal ČSÚ. Za této situace podle statistiků dolehla na český průmysl covidová pandemie vzápětí vystřídaná problémy v dodavatelsko-odběra­telských vztazích v návaznosti na vojenský konflikt na Ukrajině. "Pesimisty předpovídaný kolaps českého průmyslu nenastal. Na druhé straně dopad na jeho dynamiku byl velice citelný," uvedli.



Tempo růstu z let před pandemií koronaviru je podle ČSÚ nyní nedosažitelné. "Jako zásadní limitující faktor pro znovunastartování dynamiky českého průmyslu se jeví slábnoucí poptávka tuzemských spotřebitelů navazující na dlouhodobý pokles reálných příjmů domácností," uvedl. Poukázal zároveň na pokles důvěry spotřebitelů v ekonomiku, jak je patrný z výsledků konjunkturálních průzkumů. Podle čísel zveřejněných ve středu důvěra spotřebitelů v prosinci sestoupila nejníže od letošního ledna.



ČSÚ připomněl, že v prvním covidovém roce 2020 průmyslová výroba v Česku meziročně klesla o více než sedm procent a produkce se tehdy snížila v naprosté většině průmyslových odvětví. Přes slibný závěr roku 2020 a nadějné výsledky na počátku následujícího roku se průmyslová produkce ve druhém covidovém roce 2021 meziročně zvýšila podle statistiků o 6,4 procenta. "Produkce v roce 2021 byla o více než procento nižší než v roce 2019. A vzhledem ke stagnaci průmyslu v posledním předcovidovém roce nedosáhla ani úrovně roku 2018," uvedl ČSÚ.



V loňském roce sice průmyslová výroba v Česku stoupla nevýrazně o 2,5 procenta, vrátila se ale na předcovidovou úroveň. Do dubna za tím byl podle ČSÚ pokles produkce v automobilovém průmyslu kvůli nedostatku čipů a problémům v zásobování některými komponenty, po zotavení autoprůmyslu se zase zastavil růst či prohloubil pokles ve většině ostatních průmyslových odvětví.



Letos do konce září výroba v českém průmyslu překonala o víc než procento předcovidovou úroveň roku 2019. "V průběhu hodnoceného období musel český průmysl zdolávat celou řadu nástrah, jako nedostatek materiálu a pracovní síly, strmě rostoucí ceny materiálů a energií nebo nedostatečnou poptávku. O tom svědčí i údaje o vývoji zakázek v průmyslu," poukázal ČSÚ. Nové zakázky v průmyslu v letošním třetím čtvrtletí meziročně klesly o 4,9 procenta, objednávky z tuzemska byly meziročně nižší o 7,4 procenta.