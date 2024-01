Rozbřesk: Prosincová inflace viditelně nižší, sazby v únoru dolů o 50bps

Spotřebitelské ceny meziměsíčně v prosinci klesly o 0,4 % a výrazně zaostaly jak za naším odhadem (+0,1 %), tak i odhadem trhu. Meziroční inflace tak zvolnila ze 7,3 % v listopadu na 6,9 %. Optikou poslední prognózy jde bezesporu o holubičí překvapení. Na rozdíl od listopadu celková inflace lehce zaostává za poslední prognózou ČNB (6,9 % versus 7,0 %). Z tohoto pohledu by centrální banka na svém únorovém zasedání pravděpodobně neměla váhat a naplno rozjet cyklus snižování úrokových sazeb - dál očekáváme pokles sazeb v únoru o 50bps a následně 50bps dolů na každém zasedání v první polovině roku.



Na prosincovém inflačním překvapení se do velké míry podílely potraviny, které se odchýlily výrazněji od měsíčních šetření ČSÚ (klesaly ceny napříč kategoriemi zejména pak ovoce a maso). Je možné, že se v potravinách do určité míry podepsalo již očekávané snížení DPH (začátek roku). Překvapivý byl pro nás také výraznější pokles cen alkoholických nápojů a ceny textilu, které v prosinci zpravidla výrazněji nezlevňují. Naopak v souladu s naším očekáváním se vyvíjely další velké kategorie spotřebitelského koše - ceny bydlení (růst) a ceny v dopravě (pokles pohonných hmot).



Po včerejších číslech budeme revidovat náš odhad lednové inflace a celý rok 2024 celkově lehce směrem dolů. První rychlá revize ukazuje vzhledem k levnějším potravinám na lednové číslo v blízkosti 3 % (namísto 3,4 %) a na celkovou inflaci za rok 2024 na 2,6 %, namísto původně očekávaných 2,9 %. To by bylo číslo v souladu s poslední prognózou centrální banky. Nejistota spojená s lednovým číslem bezesporu nadále zůstává velmi vysoká - a to zejména v důsledku efektu lednového přecenění, dopadu daňových změn a výrazných změnách ve struktuře cen energií.



Z pohledu rozhodování ČNB v roce 2024 bude nakonec důležitá nejen dynamika celkové inflace, ale především odeznívání jádrových inflačních tlaků. I zde poslední prosincová čísla ukazují na relativně pozitivní trendy. Po několika měsících opět zvolnila dynamika imputovaného nájemného (v jádrové inflaci má značnou váhu) a za očekáváním zůstávají například také ceny textilu. Momentum jádrové inflace sice kosmeticky vzrostlo (2,6 %) a v roce 2024 bude vyšší jádrová inflace než celková, centrální bankéře to však v nejbližších měsících nebude příliš trápit - sazby se snižují ze značně vysokých úrovní a jádrová inflace také poklesla do nižších jednociferných pater. Spíše v druhé polovině roku bude setrvačná inflace služeb v kombinaci s opětovným oživením ekonomiky důvodem k větší obezřetnosti, a proto pak sázíme na opatrnější kroky po 25bps (v druhé polovině roku 2024) a na celkově vyšší terminální sazbu, než v tuto chvíli vidí trh - na konci roku 2024 předpokládáme základní sazbu na 4 % a na konci cyklu uvolňování měnové politiky v blízkosti 3,5 %.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna po nižší prosincové inflaci (viz úvodník) oslabila do blízkosti 24,70 EUR/CZK a pravděpodobně zůstane pod tlakem, protože na globálních trzích panuje vyšší napětí v souvislosti se zrychlením americké inflace (viz eurodolar). Také dnešní listopadová čísla z českého maloobchodu pravděpodobně na trh příliš optimismu nepřinesou.



Eurodolar

Jak se dalo očekávat, tak americká inflační čísla přinesla na eurodolarový trh větší volatilitu. Trh včetně nás překvapila vyšší než očekávaná celková inflace (na vině byly vyšší ceny elektrické energie), která zrychlila na 3,4 % meziročně. Trh (včetně nás) je tak nucen přehodnocovat nejen odhady pro letošní rok, ale také vyhlídky na snižování sazeb Fedu. V tuto chvíli přestávají být sázky na to, že by Fed sazby snížil sazby již v březnu, jako nereálné, což potvrdily i komentáře amerických centrálních bankéřů (Mesterová a Barkin). Dolar tedy v reakci na včerejší inflační data posílil, ale nebylo to kupodivu na dlouho, takže se stále pohybuje pod hranicí 1,10.

Dnes budou na pořadu opět inflační data z USA, když tentokrát půjde o výrobní inflaci. Velkou reakci trhu však nečekejme.