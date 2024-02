Koruna se po oslabení stabilizuje, akciové trhy zatím nenacházejí inspiraci

Navzdory dílčím firemním zprávám se včera Wall Street jako celek neměla úplně čeho chytit. Po velice klidném dni zavíraly hlavní indexy mírně v zeleném. Čína začíná přestávku na oslavy Nového roku a evropské akcie se obchodují dopoledne smíšeně. Převažuje mírný pokles, který ale narušuje AEX rostoucí o 0,4 pct. Americké futures pak naznačují pokračování klidného závěru týdne.

Při pohledu do kalendáře investoři mnoho inspirace nenajdou. Večer je na programu další komentář z Fedu, který ale pravděpodobně mnoho pozornosti nepřitáhne. Krom toho má ministerstvo práce zveřejnit roční revizi inflačních čísel. Pohled vzad investory většinou nezajímá, ale pokud by to mělo znamenat úpravu trajektorie s vlivem na nastolený trend, nějaké úpravy očekávání o Fedu by to znamenat mohlo. Efekt by pak byl vidět hlavně na dluhopisech, zatímco akcie méně příznivým vyhlídkám pro měnovou politiku odolávají.

Ropa dnes drží zisky, poté co se Brent dostal nad 81,50 USD. Eurodolar je dopoledne v klidu a obchoduje se u 1,0775. Konsolidaci sledujeme také na koruně, kterou včerejší holubičí ČNB poslala až na hladinu 25,25 za euro. Trh bude informace ještě vstřebávat, ale kromě možné krátkodobé technické korekce nevidíme pro domácí měnu žádnou podstatnou oporu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2028 -0.1416 25.2708 25.1988 CZK/USD 23.3995 -0.0662 23.4525 23.3835 HUF/EUR 388.6155 -0.0311 389.7279 388.4307 PLN/EUR 4.3149 -0.2709 4.3274 4.3094

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7333 -0.0754 7.7442 7.7325 JPY/EUR 160.8350 -0.0429 161.2680 160.8290 JPY/USD 149.3185 0.0137 149.5690 149.2300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8541 -0.0088 0.8543 0.8532 CHF/EUR 0.9430 0.1715 0.9439 0.9411 NOK/EUR 11.4128 -0.3237 11.4584 11.3974 SEK/EUR 11.2809 -0.1326 11.3020 11.2688 USD/EUR 1.0771 -0.0557 1.0785 1.0770

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5361 -0.2144 1.5415 1.5354 CAD/USD 1.3456 -0.0312 1.3466 1.3450