Víkendář: Není důvod pro rychlý pokles sazeb, valuace sedmičky nejpopulárnějších akcií upravené o očekávaný růst jsou pod zbytkem trhu

Celkově to sice se ziskovostí společností z indexu S&P 500 vypadá dobře, nicméně zisky jsou taženy nahoru velkými technologickými společnostmi, u zbytku trhu dochází ke zhoršení. Pro CNBC to uvedl Jason Trennert ze Strategas Research v reakci na tvrzení, podle kterého akcie nepotřebují pokles sazeb, nahoru je potáhne právě ziskovost obchodovaných firem. K tomu Trennert tedy dodal, že pokles sazeb by neškodil. Jak vidí jeho pravděpodobnost?



Ekonom míní, že Jay Powell, který stojí v čele americké centrální banky, pokles sazeb „v podstatě slíbil“. Na stranu druhou ale podle něj aktuálně není k poklesu sazeb na straně Fedu velká motivace. Naopak by se měl vyvarovat unáhleného snižování, protože dřívější vysoká inflace by se mohla vracet kvůli vývoji mezd a dalším faktorům, které by ji mohly posilovat. „Já bych se snižováním sazeb nepospíchal, ale myslím, že letos dolů půjdou,“ uzavřel ekonom.



Bank of America ukazuje v následujícím grafu výsledky svého posledního průzkumu mezi svými klienty. Z nich se 37 % nyní domnívá, že sazby americké centrální banky nakonec klesnou na 3,25 – 3,75 %. V pokles sazeb na 3 % momentálně věří 34 % investorů. Na sazby na 2 % či níže dnes věří dohromady jen asi 5 % z nich:



K fiskální politice Trennert uvedl, že Spojené státy v současnosti dosahují rozpočtových deficitů ve výši 7 %. K tomu po druhé světové válce došlo jen výjimečně a zatím pokaždé, když se americké hospodářství nacházelo v recesi a míra nezaměstnanosti se dostala nad 7 %. Tak tomu ale v současné době není, ekonomika se naopak nachází ve stavu plné zaměstnanosti. Její kombinace s vysokými rozpočtovými deficity je tak podle experta „bláznivá“.



Další vývoj výnosů dluhopisů tak bude podle experta ovlivněn na straně jedné objemem obligací vydávaných vládou a na straně druhé tím, zda Fed v budoucnu nebude obligace opět nakupovat místo toho, aby pokračoval v jejich prodejích. On sám odhaduje, že vysoké deficity a rostoucí zadlužení americké vlády se nakonec projeví vyššími výnosy vládních dluhopisů, k tomu může klesat hodnota dolaru.



Na závěr rozhovoru se diskutovalo o sedmičce populárních akcií. Podle experta z ní jsou jen tři akcie „čistou sázkou na umělou inteligenci“. Jde o Google, a NVIDIA. Vyjma Tesly ale rostou výrazně všechny tyto akcie. K tomu Trennert dodal, že silného růstu dosahují i samotné firmy, a to se projevuje na tzv. PEG poměru. V jeho čitateli je poměr cen k ziskům (PE) a v jeho jmenovateli najdeme očekávaný růst ziskovosti. Podle experta je PEG u sedmičky nejoblíbenějších akcií nižší než u zbytku trhu.

Zdroj: CNBC