Goldmani zvyšují svůj odhad S&P 500 do konce roku, rally budou pohánět vyšší zisky

Jen několik měsíců poté, co stanovili pro index S&P 500 cílovou hodnotu pro rok 2024, zvýšili stratégové Goldman Sachs již podruhé svou prognózu pro index, což odráží optimistický výhled Wall Street ohledně zisků.

"Hnacím motorem revize jsou zvýšené odhady zisku," napsal tým vedený Davidem Kostinem v páteční zprávě klientům. Dvanáctiměsíční forwardová očekávání zisků jsou pro americký akciový index na rekordní úrovni poté, co předpovědi před rokem dosáhly svého dna.

Kostin nyní očekává, že index S&P 500 do konce letošního roku posílí na 5 200 bodů, což znamená nárůst o 3,9 % oproti pátečnímu závěru, a zvyšuje tak svou prognózu z úrovně 5 100 bodů, kterou předpovídal v polovině prosince.

Původně v listopadu předpokládal, že index S&P 500 do konce letošního roku dosáhne hodnoty 4 700, ale tento měsíc již index překonal významnou hranici 5 000 bodů.

Goldmanův cenový cíl 5 200 pro index S&P 500 v roce 2024 nyní patří k nejvyšším na Wall Street a připojil se tak k řadě býků, mezi něž patří Tom Lee ze společnosti Fundstrat Global Advisors a hlavní stratég společnosti Oppenheimer Asset Management John Stoltzfus, kteří mají podobný výhled na konec roku.

Zdroj: Bloomberg

Stratégové společnosti zvýšili svůj odhad zisku na akcii pro letošní rok na 241 a 256 USD v roce 2025 z předchozích 237 a 250 USD. To odráží jejich očekávání "silnějšího hospodářského růstu a vyšších zisků" v odvětvích informačních technologií a komunikačních služeb, která obsahují pět z takzvané Magnificent Seven, a to společnosti , , , Alphabet a Meta Platforms. Nový odhad se nachází nad mediánem předpovědi stratégů top-down ve výši 235 USD.

Probíhající výsledková sezóna zatím potvrdila to, co býci očekávali po celou dobu: zisky se drží dobře. Z téměř 84 % společností s tržní kapitalizací indexu S&P 500, které dosud reportovaly, 79 % překonalo očekávání. Podle údajů agentury Bloomberg Intelligence investoři tyto akcie široce odměnili a v den zveřejnění výsledků překonaly v den zveřejnění výsledků širší trh v průměru o 0,7 %.

Sledované období bylo pro Velkolepou sedmičku smíšené. Zatímco Meta, a překonaly očekávání, zklamala a upozornil na slabost v Číně. Investoři do značné míry čekají na výsledky společnosti , které mají být zveřejněny koncem tohoto týdne, aby se rozhodly, zda akcie mohou splnit nebývale vysoká očekávání stanovená boomem umělé inteligence.

Stratégové Goldmanu očekávají, že valuační násobky jak pro index S&P 500, tak pro jeho rovnoměrně vážené protějšky zůstanou blízko současných úrovní - na 20, resp. 16násobku zisků, "což z růstu zisků dělá hlavní hnací sílu zbývajícího růstu v tomto roce."

Index S&P 500 po silném roce 2023 letos vzrostl o 4,9 %, k čemuž přispěla očekávání holubičího vývoje politiky Fedu a optimismus ohledně umělé inteligence, který povzbudil akcie technologických společností. Podle údajů agentury Bloomberg Intelligence se očekává, že zisky v indexu 500 v roce 2024 vzrostou o 8,8 % oproti předchozímu roku.

S&P 500 v lednu poprvé po dvou letech překonal svůj historický vrchol, zatímco Nasdaq 100 dosáhl v prosinci svého prvního rekordu v podobném období poté, co Fed naznačil, že jeho agresivní zvyšování sazeb s cílem omezit inflaci pravděpodobně skončilo a snížení sazeb je na pořadu dne v roce 2024.

Další hráči na Wall Street, například z , naznačili ochotu potenciálně zvýšit své cíle i na konci roku s tím, že investoři nejsou dostatečně optimističtí. Mediánový cíl pro index S&P 500 podle téměř desítky akciových stratégů sledovaných agenturou Bloomberg se v současné době nachází na úrovni 4 950 bodů.

"Rizika pro S&P 500 jsou nejbližší době na pozitivní straně," uvedla Savita Subramanian z v televizi Bloomberg na začátku tohoto měsíce. "Náš cíl na úrovni 5 000 je v nejbližší době pravděpodobně příliš nízký."

Dokonce i Michael Wilson z - jeden z nejvýznamnějších medvědích hlasů na Wall Street - nyní očekává, že zisky na americkém akciovém trhu se rozšíří i do méně oblíbených zákoutí, než jsou velké technologické společnosti, které dosud dominovaly rally. Jeho cílovou hodnotou pro rok 2024 zůstává 4 500, což znamená zhruba 10% pokles oproti pátečnímu závěru.

Zdroj: Bloomberg