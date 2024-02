Čínská snaha o podporu velký dojem neudělala, trhy čekají na důležité výsledky

Výnosy na evropských dluhopisových trzích i v zámoří se posouvají o pár bodů směrem dolů. Eurodolar nechává zapomenout na včerejší mírný pokles a naopak stoupá do těsné blízkosti 1,0800. Ropa ztrácí přes půl procenta. Na akciových trzích se však stále neděje nic zásadního.



Na hlavních indexech v Evropě sledujeme opět smíšený pohyb, přičemž pokles převládá. Nizozemský AEX je na tom nejhůř, když ztrácí lehce přes půl procenta. Také americké futures jsou několik desetin procenta v záporu a naznačují, že rozjezd po prodlouženém víkendu bude opatrný.



Snížení referenční sazby pro hypotéky v Číně je dalším krokem cíleným na oživení realitního trhu, jenže na trhy příliš dojem neudělal. Nová makrodata, která by mohla tržní sentiment ovlivnit, v dnešním kalendáři nejsou. Klíčová událost tohoto týdne - výsledky Nvidie - je na programu až zítra. Inspirace se tedy stále hledá těžko.



Pro korunu, obchodující vůči euru mírně pod 25,50, se dnes dopoledne nic nemění. Pražská burza vykazuje na úrovni indexu PX zanedbatelnou změnu oproti včerejšku při smíšeném pohybu hlavních titulů. Zapadá tak do vývoje v Evropě.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4831 0.0261 25.4956 25.4574 CZK/USD 23.6050 -0.1248 23.6770 23.5940 HUF/EUR 389.0856 0.0623 389.5094 388.5401 PLN/EUR 4.3205 -0.1856 4.3354 4.3187

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7704 0.1442 7.7720 7.7461 JPY/EUR 162.2355 0.2515 162.2530 161.7266 JPY/USD 150.2800 0.1009 150.4250 150.2510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8564 0.0643 0.8565 0.8551 CHF/EUR 0.9519 0.0699 0.9523 0.9504 NOK/EUR 11.3181 0.0561 11.3260 11.3027 SEK/EUR 11.2112 0.0951 11.2317 11.1927 USD/EUR 1.0796 0.1503 1.0797 1.0762

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5267 -0.1667 1.5335 1.5263 CAD/USD 1.3490 -0.0011 1.3514 1.3490